Una soltera de 'First Dates', enfadada con Shakira por su canción con Bizarrap

Clara se ha convertido en una de las protagonistas del último programa de ‘First Dates’. La soltera ha llegado al restaurante más famoso de Cuatro dispuesta a encontrar el amor, y lo cierto es que desde el primer momento ha tenido una muy buena sintonía con Sergio, su cita. Aún así, ha querido dejar claro su parecer sobre la canción de Shakira con Bizarrap, ya que “claramente” está un poco cansada del tema.

Como no podía ser de otra manera, Sergio ha preguntado a Clara cómo ha afrontado el éxito del tema de la de Barranquilla con el argentino, sobre todo teniendo en cuenta que su nombre es una pieza clave de este. La chica se ha tomado con humor el asunto y ha admitido estar acostumbrada a las bromas con su nombre: “Clara la de Heidi, Clara era rubia…”, entre otras. Un dato que al soltero le ha hecho mucha gracia y que, lejos de separarles, les ha llegado a unir más.

Desde el primer momento, la soltera se ha definido como “una chica rara” por las cosas que le gustan hacer: “Ir a boxeo sola, viajar sola o pasarme diez horas leyendo”, ha contado. Algo que ha encantado a Sergio, que se considera “un friki de pensamiento”. De hecho, pese a haber sido diagnosticado con esclerosis múltiple, ha preferido hacer frente al problema con el mayor humor posible. Y es que, aunque uno de sus hobbies era el de hacer caminatas largas por el bosque, ahora ha asegurado que “no puede ni andar 500 metros”.

La conexión entre ellos ha surgido de manera instantánea. Clara ha dejado entrever que el chico “es muy de su rollo”, lo que ha hecho que las ganas entre ambos fueran in crescendo con el paso de los minutos. Además, no solo tienen aficiones muy similares sino también gustos musicales como el metal, algo en lo que no suelen coincidir con el resto de personas a las que han conocido en otros ámbitos.

El primer encuentro de los dos ha sido tan fluido que no han tenido reparo en indagar sobre algunos aspectos íntimos de sus respectivas vidas. Aunque Clara sí está independizada y él sigue viviendo con sus padres, esto no ha sido ningún problema para ella, que se ha sincerado al desvelar que no bebe alcohol porque sufre ataques de epilepsia. Por su parte, Sergio ha entendido a la perfección el problema de su cita y ha ido más allá al contar que tiene “esclerosis múltiple desde hace dos años”. Una enfermedad de la que ya había hablado a la camarera, Laura Boado, y que no tenía previsto sacar con su cita excepto si esta iba viento en popa, tal y como ha sucedido.

Si algo ha quedado claro, es que ambos se lo han pasado genial juntos y que querían tener una segunda cita para conocerse más y ver hasta donde llegaba su conexión. La cena entre ellos ha acabado con planes de futuro y Clara ha confesado que “espera en Bilbao” a Sergio. Habrá que esperar a que pase el tiempo para saber si, finalmente, entre ellos ha surgido el amor o simplemente una bonita amistad.

Ana comete "un error" al dar una segunda cita a José Joaquín en 'First Dates'

Quienes no han tenido tanta suerte en su cita han sido Ana y José Joaquín. Pese a que el soltero ha intentado dejar atrás los momentos más tensos de la velada y ha optado por dar un “sí” a un segundo encuentro con la soltera, ha asegurado que “es un error del que se va a arrepentir toda la vida” al escuchar que ella pensaba lo mismo. Y es que, Ana se ha comprometido en ser ella quien pague en la segunda cita y en seguir escuchando las múltiples historias que a José Joaquín le quedan por contarle.

Finalmente, y aunque en algunos momentos de la velada Ana se ha mostrado un poco perdida ante la conversación de su cita, ambos han sabido crear una conexión que, por ahora, no va a quedar en una sola cita. Aún así, a la audiencia le ha surgido una serie de dudas, ¿se verán de nuevo, o todo quedará en ‘First Dates’?