Marta Riesco y Cristina Porta llevan horas siendo personajes de la actualidad después de la pelea que protagonizaron en un directo en 'Sálvame'. Ambas acudieron a la gala de presentación de la feria de San Isidro de 2023 en Las Ventas de Madrid, pero los invitados, José Ortega Cano, Gloria Camila, Victoria Federica o Carmen Lomana no fueron los protagonistas principales. Las protagonistas fueron las dos colaboradoras de televisión. Y es que después de protagonizar este momento tan bochorno, ambas se mostraron durante todo el acto de una manera tensa. Tal y como cuentan a SEMANA una persona que se encontraba en el acto, tanto Marta como Cristina siguieron trabajando, pero entre ellas hubo mal rollo, empujones y malas caras. Esto no se vio en el vídeo que se hizo público y fue un acontecimiento del que fueron testigos las personas que estaban cubriendo este evento.

El mal rollo que mostraron ante la cámara de 'Sálvame' se trasladó luego a los momentos posteriores al directo. Está claro que entre ellas no reina la paz y se dejaron ver tensas durante el resto del evento en el que coincidieron. Tanto Marta como Cristina no volvieron a cruzar palabra alguna, pero sí que se dirigieron malas caras. Una actitud que seguramente no fue cómoda para ninguna de las dos, que acudieron a este acto simplemente para cubrirlo para sus programas de televisión.

Tras el encontronazo, el mal rollo permaneció entre ellas

Nada hacía presagiar que una noche de fiesta iba a terminar como un auténtico circo después de que Marta Riesco y Cristina Porta se pelearan en directo, dejando de lado el trabajo y la profesionalidad de ambas. Un enfrentamiento que comenzó cuando Marta Riesco compartía a través de sus historias de Instagram un vídeo en el que aparecía Cristina Porta y demás compañeros de 'Sálvame': "Pues esta es la situación que tengo ahora mismo. Estoy al lado de 'Sálvame'. Está el cámara, el redactor y la redactora y estoy justo al lado de ellos y me están poniendo a parir en directo y se piensan que no voy a contestar. Entonces, vengo a trabajar para el programa 'Fiesta' para hacer mi reportaje como hago siempre y esta persona, que ahora no quiere que la grabe, pero sí pone la cara para ponerme a parir. Pido por favor a la directiva nueva de 'Sálvame' que esto se controle porque aquí la única persona que es un circo es ella. Ella hace sus realities y sus cosas pero yo no tengo nada que ver con esta chica, con Cristina Porta", continuaba diciendo mientras está grabando en todo momento a la reportera del programa de las tardes de Telecinco.

Sin embargo, a pesar de los intentos de Cristina Porta de pedirle que le dejara hacer su trabajo, las cosas fueron a mayores y Marta Riesco se coló en el directo de Telecinco, donde vimos un brutal enfrentamiento entre ambas periodistas. El Maestro Joao pedía que se le comentara a la pareja de Antonio David Flores que a los eventos que acudía, no eran siempre en honor a ella. Poco después, Marta aparecía en pantalla y Porta le pedía que le dejara trabajar: "Eres muy mala profesional, eres muy mala compañera. Yo estoy trabajando. ¿Y qué pasa por qué esté en 'Sálvame'?, preguntaba muy enfadada.

Un momento vergonzoso que se ha hecho viral

Vídeo: Telecinco.

"Si estás trabajando en 'Sálvame' la profesionalidad brilla por su ausencia. Desde luego que si trabajas en un programa que hace todo lo que ha hecho", le respondía Marta Riesco. "¿Qué hace? Mucha audiencia. Estamos en un evento Marta. Céntrate. No eres la protagonista. Estamos cubriendo un evento y se cree que ella es la protagonista. Estoy flipando", explicaba Cristina Porta. Y Riesco volvía a hacer acto de presencia y mirando a cámara decía unas palabras que no se podían escuchar a causa de todo el revuelo del evento. Lo que sí podíamos escuchar era a Cristina Porta decirle que "no estás bien. Marta, no estás bien. Te lo digo. Cálmate porque vas de feliz en tus redes sociales y no te veo".