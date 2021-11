Este lunes, Carmen Alcayde ha vivido su tarde más dura en ‘Sálvame’. El programa ha sacado a la luz «un secreto que puede poner patas arriba todo su mundo». Una persona que asegura conocerla bien se ha puesto en contacto con el programa para asegurar que la periodista «mantuvo relaciones íntimas con un hombre estando comprometida».

«Una amiga suya estuvo en el encuentro. ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿O quieres ver las pruebas?», ha sentenciado el testigo, dispuesto a destapar una historia que podría remover el entorno de la colaboradora. A la aludida no le ha temblado la voz al escuchar el testimonio que resultaría ser el de Dinio García. Este ha destapado que mantuvo relaciones sexuales con ella y con una compañera: «Hicimos un trío». Serena, ha explicado que este episodio sucedió en los primeros años de su carrera en televisión, cuando ella tenía 27 años.

Carmen Alcayde: «Si cuenta que hemos hecho el Kama Sutra, me lo creo»

«Estábamos haciendo un reportaje… Fuimos a Marbella y a Ibiza. Estábamos intentando destapar temas de tráfico de drogas y movidas de estas de la noche. Nos juntábamos con todo tipo de gente. En Marbella conocimos a esta persona famosa y pasó una cosa esa noche en ese reportaje«, ha contado la valenciana.

«A mí esta persona (Dinio) me cayó bien. Nos reíamos con él. Si luego me pone verde, te digo ‘me cago en tal’. Pero justo pim pam pum tengo una pistola… Si ahora habla mal de mí y cuenta ahora que hemos hecho el Kama Sutra, me lo creo«, ha reconocido Alcayde.

Tras escucharla, Kiko Matamoros se ha dirigido a ella para decirle: «Le grabas y le preguntas dónde va la gente habitualmente a abastecerse. Él señala un local donde había abastecimiento. Luego esto salió publicado y tuvo que pedir perdón por todos los rincones».

Dinio: «Carmen Alcayde me hizo el amor con una compañera»

Dinio ha contado que Alcayde se portó mal con ella. «Me hizo una cámara oculta. Y estuvo muy feo. Fue una trampa muy fea. Me hizo una cámara oculta con su compañera. Y luego me hizo el amor con su compañera. Fue una noche loca de ella y su compañera… El daño que me quiso hacer no tiene perdón de Dios. Ella empezó haciendo cámaras ocultas antes del ‘Tomate», destacaba. «Fue una noche de locura… De tener relaciones conmigo. Lo que me hizo no fue un código de la noche. Si la veo va a cambiar de colores».

Carmen Alcayde no podía evitar los nervios y arrancaba a comer mientras daba su versión de los hechos en riguroso directo. «Dinio, me sigues cayendo muy bien, pero es muy sucio lo que has hecho porque no es cierto. No me has quitado el hambre. Tengo un poquito de ansiedad, pero nada más», admitía. «No me va a dar problemas porque esto se lo he contado a mi marido. No tengo miedo a nada».

«Tengo muy mala memoria. Dinio, yo tenía unos veintipico años. Empecé a trabajar en segundo de carrera», añadía. «Ahora como soy conocida y soy famosa te viene bien decir que soy una hija de la Gran Bretaña. También destapé a gente que decía que hacía milagros. Yo a ti no te destapé nada. Si contaste algo de un amigo…. es cosa tuya. ¿En un trío me veis a mí? Mira, de verdad…». Finalmente, la periodista optaba por echarle sentido del humor al asunto y no tomarse las declaraciones de Dinio como algo personal. «No tengo nada que ocultar. Sí que es una historia que fue… Hicimos el amor, pero yo estaba vestida», concluía. Su manera de zanjar el asunto no dejaba claro si estaba bromeando o si dejaba caer que sí tuvo noche de pasión con el que fuera amante de Marujita Díaz. Este tema traerá cola, ¿no les parece?