Cuatro siempre ha apostado por diferentes concursos en las franjas de la tarde y la mañana. Desde míticos como ‘Password’ hasta algunos más recientes como ‘El concurso del año’. Pero ha necesitado que llegara ‘Alta tensión’ para repartir el mayor bote de la historia del canal. El concurso presentado por Christian Gálvez y producido por Fénix Media ha repartido su segundo bote este lunes 21 de marzo tras ocho meses de acumulación.

Vídeo: Cuatro

Tras un duelo entre el mítico Jaime y el más nuevo Josué, ha sido este segundo quien ha conseguido el pase al minuto diabólico, y allí ha acertado todos los paneles de la prueba final del espacio. Gracias a obtener todas las respuestas correctas ha conseguido ganar el acumulado de 693.000 euros.

Como es habitual en estos programas, Christian Gálvez le ha preguntado que haría con el dinero, a lo que el ganador ha respondido que «participar en este programa ha sido una experiencia emocionante, eufórica y muy feliz, aunque al ganar también me he sentido aliviado por dentro. Gracias a este premio tengo el futuro asegurado a medio plazo. Probablemente me compre mi propia vivienda y cumpla mi sueño de ir a París junto a mis padres para ver los Juegos Olímpicos en 2024″.

Su confesión más personal: «Padezco Síndrome de Asperger»

Además, Josué no solo ha hecho esta confesión, sino que ha querido desvelar un dato más de su vida íntima: «Padezco Síndrome de Asperger. Y hoy, con esta gesta, he demostrado que las personas que tenemos dificultades psíquicas podemos aspirar a grandes cosas como esta y conseguir todo lo que nos propongamos». Tras estas palabras, y después de llamar a su madre desde plató para comunicarle la hazaña, el presentador ha calificado el paso de Josué por el concurso como «una lección de vida». El reencuentro con los padres del concurso se ha grabado tras la finalización del programa y podrá verse mañana en Cuatro.

Te interesará saber...