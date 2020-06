Antonio David Flores ha respondido a los comentarios que se han hecho sobre sus ingresos en ‘Viva la vida’. Este fin de semana, el programa que presenta Emma García indicaba que el malagueño, su hija Rocío Flores y su mujer, Olga Moreno, podrían haber ganado 856.000 euros desde que éste regresara a la pequeña pantalla después de cuatro años alejado de la televisión.

En septiembre de 2019, el andaluz entraba en ‘GH VIP 7’. Su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra suponía la reaparición televisiva del ex de Rocío Carrasco, que llevaba una larga temporada alejado de los focos. Desde entonces, tanto él como su familia han participado en los programas de mayor audiencia de Telecinco. Rocío defendía a su padre en el plató de ‘GH’. Poco después participaba en ‘Supervivientes 2020’, donde ha quedado tercera finalista. A todas estas intervenciones habría que sumar las colaboraciones en ‘Sálvame Diario’, en ‘Sábado Deluxe’ y las entrevistas que ha dado Olga tanto en televisión como en prensa.

Así, en los últimos meses, Antonio David y los suyos han estado nuevamente en primera línea de la actualidad del corazón, lo que ha mejorado notablemente su economía. Pero, ¿cuánto han ingresado exactamente los miembros del clan Flores? ¿La cifra podría alcanzar los 900.000 euros, tal y como ha señalado el espacio de Mediaset? El colaborador, ofendido por las cantidades que se han barajado, ha querido abordar el asunto en ‘Sálvame’.

Kiko Matamoros: «Ha ganado más de lo que se dice»

«No voy a decir lo que la gente gana ni deja de ganar, pero las cantidades que se dieron en los debates de Rocío Flores como colaboradora son ridículas. Las que se dan de Olga Moreno en el ‘Deluxe’, ridículas. Están muy por debajo. El caché de la ‘isla’ está muy centrado. El de ‘GH VIP 7’ de Antonio, no lo sé. A mí me parece que se ha ganado más de lo que se dice allí. No sé si esa cuenta final está tirada o bien hecha. Estamos hablando de un periodo de siete meses y de que hay un representante que se lleva el 20% y Hacienda, el 50%. A ver si a la gente le parece tan abultado», comentaba Kiko Matamoros.

El madrileño lleva más de 20 años trabajando en televisión y conoce bien las cifras que se manejan en este medio. De hecho, ha señalado que las estimaciones sobre los ingresos de Antonio David y su familia se queda corta y cree que el monto real podría superar el millón de euros.

Jorge Javier: «Es una cifra que la gente se puede escandalizar»

«Una cosa es lo bruto y luego empieza a quitar y a quitar y a quitar. Luego te queda un muy buen pasar«, decía Jorge Javier Vázquez. «No sé si esto se puede demandar. No lo sé. Una cosa es el caché de lo que puedas cobrar en Instagram y otra hacer la cuenta de la vieja en nueve meses sobre tres personas y decir que se ha facturado eso», aclaraba el andaluz. «La gente del público que nos está viendo se lo puede llegar a tomar muy mal porque dice: ‘este tipo está aquí sentado y está entrando una cantidad de dinero desorbitada y a la gente de a pie puede llegarle a ofender.

Visiblemente incómodo al ver que su facturación es asunto público, Antonio David se lamentaba: «Mi molestia está en que el público que nos está viendo en casa al final esto se lo puede llegar a tomar muy mal. Dicen: Este tipo está sentado al igual que todos y está generando una cantidad desorbitada. Igual a la gente de a pie esto le puede llegar a ofender». Su compañera Gema López le recordaba que todos los que trabajan en la cadena han pasado por una situación similar: «Nos lo han hecho a todos».