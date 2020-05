Este miércoles muchos espectadores tuvieron grandes dudas. Había dos pesos pesados en la parrilla televisiva: se estrenaba ‘Pasapalabra‘ en Antena 3 y además había un especial de ‘Supervivientes‘ en Telecinco. Por un lado, Roberto Leal se ponía al frente del concurso por primera vez y era su debut en la cadena y, por el otro, Jorge Javier Vázquez entrevistaba a José Antonio Avilés por sus supuestos fraudes. La audiencia estuvo dividida y así lo demuestran los datos que han visto la luz horas después de su emisión. Mientras el concurso de Antena 3 consiguió 3.158.000 espectadoras, la aventura selvática alcanzó 4.103.000, cifras que prueban que la ‘guerra’ estuvo muy reñida. Pero fuera de las cifras, hubo grandes momentos en ellos. Especialmente en el espacio conducido por Leal, pues estuvo acompañado por cuatro rostros conocidos muy especiales y es que acudieron Mario Vaquerizo, Manel Fuentes, Alaska y Chenoa.

Esta última precisamente tuvo un gran impacto en las redes sociales. ¿El motivo? No es otro que las dos meteduras de pata de Chenoa durante el concurso, ya que por ellas se convirtió en Trending Topic en Twitter. Las redes se llenaron de memes y hubo muchísimos usuarios que se hicieron eco de dos instantes. Uno de ellos era cuando se le preguntó el nombre de la actriz que confesó haber rechazado el papel de Lourdes Cano en la mítica serie ‘Farmacia de Guardia’. Sin pensárselo Chenoa espetó su respuesta, aunque esta no se ajustaba ni un ápice a la contestación correcta. «Javier Bárdem«, dijo. Sus palabras dejaron boquiabierta a la audiencia y poco después llegó su otro momento más comentado de la noche. Chenoa aseguró que el cantante Raphael era un «importante pintor de la Corte», lo que una vez más incendió la red social de Twitter.

Chenoa cubriéndose de gloria en #PasapalabraEstreno. En dos minutos ya ha puesto a Raphael como pintor de la corte y a Javier Bardem como que rechazó el papel de Lourdes Cano en Farmacia de Guardia. pic.twitter.com/Uw2feEs4do — Adrián Cross (@adr1kun) May 13, 2020

«Chenoa cubriéndose de gloria en #PasapalabraEstreno. En dos minutos ya ha puesto a Raphael como pintor de la corte y a Javier Bárdem como que rechazó el papel de Lourdes Cano en Farmacia de Guardia» y «El programa estuvo muy divertido y como le pasó a Chenoa muchos se equivocan y no aciertan, Mario Vaquerizo le paso lo mismo y no pasa nada. Fueron muchas las estrellas invitadas las que no acertaban» son algunos de los mensajes que se hicieron eco de estos momentazos durante su emisión. Comentarios que demuestran que, aunque hubo quien la criticó, otros muchos no lo hicieron y trataron de apoyarla a pesar de sus sonados dos despistes.

Por su parte, Chenoa también ha compartido un montaje de algunos de sus mejores instantes en ‘Pasapalabra’ y ha demostrado una vez el humor que le caracteriza. «Venga que lo di todo…#joeytribbiani», ha escrito junto a unos emoticonos que reflejan lo divertido que le ha parecido. Aunque este no ha sido su único mensaje en redes sociales, pues Chenoa ha comentado su papel en el exitoso espacio en su Twitter. «Venga hasta luego jajajajajaja lo di todo lo juro @PasapalabraA3 #PasapalabraEstreno», ha escrito junto a una imagen de un bebé cubriéndose el rostro. Venga hasta luego jajajajajaja lo di todo lo juro @PasapalabraA3 #PasapalabraEstreno pic.twitter.com/9vZeGJegKk — Chenoa (@Chenoa) May 13, 2020 Ella misma anunció que estaría presente en ‘Pasapalabra’ y además advirtió que los nervios podrían jugar una mala pasada, tal y como después terminó sucediendo. A estos tweets han respondido muchos de sus fans, quienes la han animado tras estas meteduras de pata que tanta repercusión han tenido. La han brindado todo su apoyo y han recalcado que, pese a todo, debe quedarse con que regaló grandísimos momentos al público y les hizo disfrutar en lo que muchos consideran una noche inolvidable.

El estreno de Roberto Leal

‘Pasapalabra’ implica atención, pero sobre todo rapidez de lectura. Dos aspectos que cumplía a la perfección su antecesor, Christian Gálvez, y que él ha podido superar con nota. Su debut ha sido muy aplaudido y ya son muchos los que están deseosos ante una segunda entrega de este concurso con el que se logra aprender tanto y que, además, nos ayuda a desconectar en su emisión. A pesar de que más de una vez se hicieron evidentes los nervios en ‘Roberto Leal’, los espectadores demostraron que están encantados con él.

No pudieron tener público debido al estado de alarma como medida de prevención y será a partir de la semana que viene de lunes a viernes a las ocho de la tarde cuando los seguidores de ‘Pasapalabra’ podrán disfrutar de todas las pruebas junto a un gran periodista como es Roberto Leal.