Dos meses después de sufrir una aparatosa caída durante la emisión de la ‘Sálvame Fashion Week’, Chelo García Cortés, la colaboradora ha regresado a ‘Sálvame‘. Lo ha hecho emocionada. Y con las pilas puestas. Ha echado de menos el trabajo y a sus compañeros y tenía muchas ganas de volver a la carga.

La periodista sigue con el brazo lesionado, ya que en su caída en directo se rompió el radio y tuvo que pasar por quirófano. Un revés que destrozaba a la colaboradora de televisión. Tras varios meses ausente de la pequeña pantalla, ha regresado entre lágrimas al ‘Deluxe‘ y ha explicado cómo se siente. «Me he tenido que romper el radio para darme cuenta de que no estoy sola. Este radio me ha matado demasiado», aseguraba el pasado fin de semana en su reaparición en el ‘Deluxe’. «Para mí el trabajo es muy importante y me daba miedo no poder volver aquí. Yo sé la edad que tengo, pero veía que mi mano no reaccionaba y lo único que quería volver a valerme por mí misma».

Las redes sociales se pronuncian sobre el regreso de Chelo García Cortés: «Qué necesaria es»

Sus compañeros la han arropado a su regreso. También en las redes sociales, sus admiradores han agradecido su vuelta. «Qué necesaria es Chelo para Sálvame» o «¡Bravo Chelo Garcia Cortés! Más periodistas y personas como ella y menos Kiko Matamoros y demás», se ha podido leer en redes como Twitter minutos después de su esperada reincorporación en el magazín vespertino de Telecinco.