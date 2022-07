Carlota Corredera a finales de marzo puso un punto y final en Mediaset. Se despidió de la audiencia de ‘Sálvame’ tras 13 años trabajando y, aunque no anunció ningún proyecto, muchos confiaron en ver a la gallega pronto en televisión. No ha sido así, pero según se avanzaba estos días, ya tenía algo entre manos. La productora de La Fábrica de la Tele supuestamente estaba preparando un espacio de televisión llamado ‘¿Quién es mi padre?’ en el que contaban con ella como posible presentadora, según ‘Algo pasa tv’. Pero, ¿qué ha dicho la periodista sobre ello? Carlota Corredera asegura no saber nada acerca de este proyecto audiovisual, con lo que desmiente que vaya a formar parte de él.

«Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir ‘que no me consta’. Feliz verano a tod@s», ha dicho la comunicadora. De este modo, aclara que no volverá a la pequeña pantalla todavía y que, de momento, seguirá centrada en dedicarse tiempo a sí misma. Cabe señalar que desde hace cuatro meses Carlota no se ha puesto al frente de ningún programa, centrándose en sus redes sociales y no, por ejemplo, en la segunda parte de su libro. Según ha podido saber SEMANA, la segunda entrega de ‘Hablemos de nosotras’ no se publicará próximamente, tal y como nos cuentan fuentes de toda solvencia: «No hay programado nuevo título de la autora en los próximos meses». Una noticia sobre la que ella se ha justificado explicando que su aplazamiento ha sido «por decisión personal».

Su verdadero sueño sería continuar en televisión. Así lo demuestra que antes de abandonar ‘Sálvame’ creara junto a su marido una productora audiovisual llamada Alalba Audiovisual, la cual fundaron con un capital social de 22.000 euros. Su función son «operaciones de cámaras de cine, televisión, vídeo y producciones cinematográficas», aunque meses después de su constitución no se ha conocido ningún programa hecho a su medida. Carlota Corredera está reconectando consigo misma y cargando pilas para quién sabe si proyectos futuros, un camino en el que hay muchos ojos puestos. Aunque hasta ahora se ha mojado pocas veces sobre su presente y futuro laboral, lo que sí ha dejado claro es que «hay tele y otras cosas que no son tele. «Hay tele y hay cosas que no son tele. Hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto», dijo hace algún tiempo.

Está relajada y no quiere precipitarse, un detalle que demuestra que ha sabido gestionar sus ingresos del pasado. Con tiempo y tras estudiar concienzudamente el mercado, Carlota Corredera ¿volverá a la tele? Solo el tiempo lo dirá.