«¡Te coges unos rebotes por unas idioteces!», le ha echado en cara el presentador a la sevillana.

Este viernes, Anabel Pantoja ha dado respuesta a las acusaciones que están cayendo sobre la figura de su prometido, Omar Sánchez. Desde que entró en ‘Supervivientes 2021’, el instructor de surf está siendo cuestionado por su enfrentamiento con Gianmarco Onestini. Algunos supuestos amigos han intervenido en ‘Sálvame’ para asegurar que el canario tiene una cara B que nadie conoce, que es «un pandillero» y «una persona conflictiva».

Ante este panorama, la ha afrontado su tarde de trabajo algo nerviosa. Quizás por eso no se ha tomado del todo bien la presencia en el plató de su doble. Josep Ferré, el divertido imitador del programa, ha entrado con su mismo vestido, su mismo pelo, sus joyas, sus zapatillas… ¡Parecía un clon suyo!

Aunque en un principio le hizo gracia ver al actor ataviado exactamente igual que ella, lo cierto es que los comentarios que hacía este durante la emisión del concurso iban haciéndole cada vez menos gracia. Su cara se iba poniendo seria por minutos… y ha llegado un momento en el que no ha podido ocultar su enfado.

Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez le ha echado en cara que su actitud no estaba siendo ejemplar. Ni de ayuda para su doble, quien al fin y al cabo estaba haciendo su trabajo. «¡No le hagas sentir mal porque está trabajando!», le recriminaba el presentador. La sevillana se defendía alegando que está nerviosa por lo que se está hablando de su novio. «Lo que pasa fuera no existe», le decía el de Badalona.

Finalmente, Anabel Pantoja acababa reconociendo que no le estaban sentando bien las bromas sobre su familia. «Las cosas que se dan a entender de mí no me gustan… Por supuesto que (su doble) viene aquí a trabajar. Sé lo que se quiere transmitir de mí y no me hace gracia. Si veo que se está hablando de que el tito Agustín está desnudo y con una manta no me hace ninguna gracia».

Jorge Javier le respondía de manera rotunda: «Tienes una tontería encima... que si la manta y el Tito… que te coges unos rebotes por unas idioteces». La andaluza le respondía: «Siempre estáis con el mismo tema. Mi tío Agustín no trabaja aquí. ¿Por qué siempre se habla del Tito Agustín?». Jorge Javier dejaba claro que su compañera «se ha cabreado desde el ppio porque ha salido lo de su tía».

«Que se diga que mi chico está conmigo por dinero me afecta»

Sus palabras han hecho recapacitar a Anabel Pantoja, que ha pedido disculpas a Josep Ferré: «Te pido perdón de verdad. Sé que estás trabajando y si te he hecho salir mal te pido disculpas. Hoy me estoy comportando mal y yo no soy así, siempre estoy alegre». Por último, destacaba el motivo de su susceptibilidad: «Se habla del negro y mi procesión va por dentro. Que se diga que mi chico está conmigo por dinero a mí me afecta. Él no pertenece a esto. Ha construido la escuela poco a poco. ¿Por qué no puedo ayudar a mi pareja si puedo?».