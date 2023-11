Vídeo: Netflix España

Belén Esteban está inmersa en una cuenta atrás inminente. Ella y Terelu Campos y Kiko Matamoros y María Patiño y el resto de elenco de 'Sálvese quien pueda'. Los colaboradores del extinto programa de Telecinco llevan meses esperando el estreno de la nueva versión del formato que, durante 14 años, revolucionó la televisión nacional. Ya se conoce la fecha y está más próxima de lo que se pensaba. El 10 de noviembre Netflix emitirá el primer capítulo en horario de 'prime time': a las 21:00 horas. Antes de que el esperado momento llegue, la plataforma de 'streaming' ha querido agasajar a los fans con un adelanto desternillante.

El tráiler inédito, en el que volvemos a ver a la Princesa de Pueblo chapurrear en inglés, es una auténtica joya. Además de un abrebocas de lo que se puede esperar de la 'docuserie': discusiones, diversión, parajes de ensueño y no tanto, y, sobre todo, risas, muchas risas. Y broncas, muchas broncas de esas que darán de qué hablar. Un 'reality' que sigue los pasos de la Esteban y los colaboradores más icónicos de 'Sálvame' por Estados Unidos y México en busca de nuevos derroteros profesionales. Si lo encontraron o no, solo ellos lo saben. O ya nos enteraremos...

Belén Esteban cuenta las horas del estreno de su nuevo proyecto laboral de viaje en Oporto

Los fans de Belén Esteban podrán disfrutar de sus ocurrencias en 'Sálvese quien pueda'. Pero solo de los tres primeros capítulos. No será hasta el 2024, sin fecha todavía confirmada, que se emitirán el resto. Un varapalo para quien se enganche a 'Sálvese quien pueda' teniendo en cuenta que, si no obtiene los datos deseados, Netflix podría perfectamente cancelar la emisión de los últimos capítulos. Un movimiento que suelen poner en práctica este tipo de plataformas digitales.

Mientras llega el esperado momento, la ex de Jesulín de Ubrique no desaprovecha el tiempo. Acaba de volver de una escapada de lo más romántica con su marido Miguel Marcos a Oporto, en el norte de Portugal. "Nos has robado el corazón, nos ha encanto conocerte", escribía a su vuelta a Madrid en sus redes sociales la también 'influencer'. Desde la cancelación del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, la de Paracuellos ha hecho de su Instagram la mejor plataforma para poner al día de sus movimientos a sus seguidores. Algo más de 1,1 millones de personas la siguen en este medio digital.

La última gran polémica de la de Paracuellos en defensa de su gran amiga Pilar Vidal

Pero no solo utiliza sus redes para mostrar su idílica vida llena de viajes y quedadas con amigas. También para mostrar su opinión cuando algo le molesta. La última polémica en la que Belén Esteban se ha visto involucrada tiene como protagonista a Carmen Lomana. A ella dirigió su 'cabreo' después de que ésta llamara 'gorda' a su amiga Pilar Vidal. Las dos mujeres se conocieron en su etapa de colaboradoras en 'Sálvame' y, desde entonces, mantienen una estrecha relación. De ahí que la televisiva no dudara en posicionarse a su favor con su característica sinceridad. "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y súper educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo", desvelaba en pleno directo de 'Espejo Público' Pilar Vidal.

"Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo no opines. A ti hay mucha gente que te quiere, a otras NO...", escribía Belén. Con sus palabras, no solo mostrada de forma pública su apoyo incondicional a su gran amiga, sino que aprovechaba para lanzarle un 'zasca' a Lomana. Dejaba claro que, mientras que la periodista sí cuenta con el cariño de mucha gente, la socialité no puede presumir de lo mismo. Para reforzar su contundente mensaje, decidía poner ese 'no' en mayúsculas para que no quedara ninguna duda de lo que opina de Carmen.

Este suceso que la colaboradora no quiso dejar pasar fue solo la guinda a los continuos rifirrafes que venían protagonizando Carmen Lomana y Pilar Vidal en 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso. Recientemente, muy lejos de recular y pedir perdón, la 'socialité volvía a cargar contra la amiga de Belén Esteban. "Objetivamente, tener exceso de grasa no es bueno", sentenciaba, reavivando, más si cabe, la polémica con su compañera de plató.