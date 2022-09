El regreso de Paz Padilla a Mediaset ha provocado un sinfín de reacciones entre sus compañeros de cadena. Esta ha confesado que lo que más le dolió de su marcha fue la reacción por parte de sus colegas.Una de ellas es Belén Esteban, cuyo enfrentamiento con la actriz y presentadora en ‘Sálvame‘ fue el preludio de su despido fulminante.

La colaboradora asegura sentirse feliz de la vuelta de la gaditana a Telecinco: «Me alegro mucho. Todo lo bueno que le pase a la gente me alegro», ha arrancado diciendo. «No tengo nada que hablar con Paz. Nos dijimos lo que pensábamos y ya está. Le deseo lo mejor del mundo. Me alegro que esté feliz con su pareja. De verdad que le deseo lo mejor y no tengo absolutamente nada que decir de Paz. No he vuelto a tener contacto con ella».

«Admiro a Paz», ha asegurado Belén Esteban

Resulta evidente que Belén y Paz no salieron bien paradas del rifirrafe televisivo que provocó el abandono de la andaluza del plató de ‘Sálvame’ y, en consecuencia, esta fuera despedida. Desde entonces no han vuelto a verse ni a tener contacto alguno. «Yo a ella la admiro. El día que vino a una entrevista después de fallecer Antonio me quedé con la boca abierta», ha continuado diciendo la de Paracuellos. «A mí no me han educado así. A mí me da pánico la muerte. Me da pánico que alguien cercano a mí se vaya. Yo no me he preparado para que alguien cercano a mí viva esa muerte así. La admiro por eso. Pero yo quiero vivir la muerte como yo la quiero vivir. Si quiero llorar, voy a llorar».

«Sé que Paz lo ha pasado muy mal, pero ella recibió ayuda. Yo no estoy educada así. Me hubiera encantado que me hubieran educado de otra manera», ha explicado. «Cuando falleció mi padre a mí me ingresaron en la UVI por una subida de azúcar que no supe gestionar su muerte. Es un momento muy duro. Yo respeto cómo ella ha gestionado la muerte de su marido. También hay que respetar a la gente que no lo sabemos vivir así».