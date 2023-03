Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más delicados de la tarde de este lunes en 'Sálvame'. Justo cuando estaba comentando la ruptura de su amiga Anabel Pantoja y Yulen Pereira (que es el tema del día), la colaboradora de televisión ha pedido que le trajeran una bolsita de azúcar. "Es que me ha pitado el aparatito del azúcar, ¿me podéis traer un sobre de azúcar, por favor?", ha pedido a sus compañeros de programa.

Esta pregunta la ha hecho mientras se metía su monitor de glucosa de nuevo en su chaqueta. Ha continuado hablando y ha tranquilizado a sus compañeros y a toda la audiencia diciendo que solo le había pitado el monitor: "No, la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar". Cuando se lo han llevado a la mesa, Belén se ha mostrado agradecida. Sin embargo, poco después, ha desaparecido del plató, lo que ha hecho saltar las alarmas.

Belén Esteban ha abandonado el plató de 'Sálvame'