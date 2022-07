Este 25 de julio destacamos la audiencia conseguida por Joaquín Prat. Aunque en su primera emisión al frente perdió 0,2 puntos respecto al último programa de Sonsoles Ónega, en esta ocasión ha conseguido repuntar. Un total de 2.885.000 espectadores únicos vieron el programa y de media 1.039.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos C. Tangana 1.127.000 10,3%

Hermanos 1.259.000 16,1%

Telecinco

Supervivientes: Última hora 1.350.000 12,8%

La 1

Enred@d@s 812.000 7,4%

Cine En el ojo de la tormenta 680.000 6,5%

La Sexta

El intermedio: the very best 473.000 4,5%

El taquillazo Plan de fuga 441.000 4,9%

Cuatro

First dates 494.000 5,5%

First dates 818.000 7,6%

Viajeros cuatro Sevilla 487.000 5,3%

Late night

Antena 3

Hermanos Mi hermano abraza la vida como a una montaña ,con los brazos bien abiertos… 297.000 10,9%

Telecinco

Desaparecidos. La serie 518.000 8,6%

¡toma salami! Los malos de la película 264.000 8,5%

Casino gran Madrid online show 88.000 4,1%

Cuatro

Viajeros cuatro Costa Brava 261.000 5,4%

El desmarque de Cuatro 100.000 4,1%

The game show 72.000 3,8%

La 1

Cine 2 Baby driver 428.000 7,7%

Emprende 131.000 4,9%

Noticias 24h 91.000 4,3%

La Sexta