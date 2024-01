Arón Piper revela el extraño trastorno que padece

A sus 26 años Arón Piper se ha convertido en uno de los jóvenes actores de mayor éxito del momento, gracias a la serie 'Élite'. Con tan sólo 20 años pasó del anonimato a la fama de la mano de Ander, su personaje en la exitosa serie de Netflix. Este miércoles, el intérprete que tiene más de doce millones de seguidores en Instagram, ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto,'El Correo', junto a José Manuel Poga.

Arón Piper y José Manuel Poga han sido los invitados de Pablo Motos, este miércoles, en su programa, donde ha hablado de su nueva película, 'El Correo', dirigida por Daniel Calparsoro, que se estrena en cines el próximo 19 de enero. Un thriller inspirado en hechos reales en el que Piper da vida a un joven buscavidas que encuentra trabajo como correo para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.

En su entrevista en 'El Hormiguero', además de hablar de su nuevo proyecto han compartido con el presentador y los telespectadores algunos aspectos de su faceta menos conocida. Entre otras revelaciones, el actor de 'Élite' se ha sincerado sobre el extraño trastorno que sufre: discalculia. Se trata de una afección neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas relacionadas con esa materia.

"Es como la dislexia pero con números y eso me complica la vida porque me pueden timar con el dinero. Las negociaciones las hace mi representante y con toda la confianza", confesaba. "Entiendo que todo el mundo hace unos movimientos a la hora de calcular, pues yo no. No llego al objetivo. Si yo tengo un billete de 10 y yo te debo 5...", añadía, sin poder continuar su explicación. Mientras que su compañero, José Manuel Poga también ha hablado de su propia patología: anosmia. "No tengo olfato de nacimiento", ha confesado.

La estafa de la que fue víctima Arón Piper

Arón Piper también habló de la fama que siempre le ha perseguido... "Nos han contado que eres una especie de Guía Michelín de los sitios de fiestas, Arón", le decía Pablo Motos. "Ahora salgo solo un día por semana, pero he salido mucho, es verdad. El problema mío es que no me escondo en reservados como otros famosos, se me ve, salgo en vídeos... Las fiestas que más me gustan ahora son en una buena casa, a ser posible en un ambiente rural con amigos, lo otro es una excusa para beber", ha matizado el actor.

Sin embargo, esa etapa en la que salía prácticamente a diario le dejó una anécdota que siempre recordará: la estafa que sufrió hace unos años. "Estábamos en Italia de gira y era, me lo invento, un martes y nos apetece salir. Fuimos a casa de unos amigos y nos dijeron: 'Lo único que está abierto es este sitio y os recomiendo no ir'", ha comenzado diciendo.

"Fuimos. Nos recogen en la puerta el manager del sitio. Dentro lleno de botellas, chicas… Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que hacían una barrera de chicas que trabajaban allí para que no viéramos que estaba vacío. Decían te sacamos una botella especial para tu cumpleaños. Sacan 9 o 10 botellas de Dom Pérignon y cuando nos vamos a ir la cuenta eran 18.000 euros", ha añadido entre risas. "Vinieron los carabinieri y todo porque no pagamos. Era una estafa", concluía.