En su debut en el concurso ‘Quiero dinero’, el colaborador ha mostrado buena parte de su anatomía al enfundarse un minúsculo ‘mankini’.

Este miércoles, Antonio David Flores se ha estrenado como concursante de ‘Quiero dinero’. El malagueño ha tomado el relevo a Chelo García Cortés, que ayer decidía plantarse después de que la animaran a mostrar el saldo de sus cuentas bancarias. Tras el abandono de su compañera, el ex Guardia Civil ha comenzado una nueva andadura en el nuevo segmento de ‘Sálvame’ que propone desafíos a los colaboradores del programa a cambio de dinero.

Uno de los primeros retos a los que se ha enfrentado el ex de Rocío Carrasco era sencillo, aunque requería de grandes dosis de valor, ya que implicaba mostrar su cuerpo casi al desnudo delante de millones de espectadores. Por 400 euros se le pedía que luciera un diminuto ‘mankini’, un biquini para caballeros que inmortalizó el actor británico Sacha Baron Cohen en ‘Borat’.

Antonio David, osado, no ha dudado en retirarse tras un biombo para probarse tan particular pieza de baño. No ha acertado en ponérselo bien a la primera. En un primer instante se lo puso al revés, así que los chicos de ‘Sálvame’ (Jorge Javier, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Rafa Mora) han acudido raudos en su ayuda para ayudarlo a colocarse la prenda correctamente. «¡Me da mucha vergüenza enseñar mis piernas!”, exclamaba. Matamoros le soltaba, en tono jocoso: «¡Venga ya hombre ponte eso!”.

Cuando por fin ha logrado dar con el lado derecho de su atuendo se ha lamentado de que sus partes íntimas quedaran al descubierto. “¡Que se me ve todo!”, se lamentaba. Por fin ha sido Jorge Javier quien ha dado un leve empujón con sus dedos al biombo, dejando a su compañero en paños menores. La escena que ha provocado las risas de sus compañeros. En especial las de Belén Esteban, que se lo ha pasado de lo lindo viendo a su colega paseando palmito por el plató casi casi como Dios lo trajo al mundo.

Otro de los retos de la tarde consistía en atarse a una muñeca hinchable durante 24 horas. Un reto que, por 5.000 euros, ha aceptado de muy buena gana. «»La muñeca tiene que volver en las mismas condiciones que te la llevas», le recordaba Jorge Javier. ¡A ver cómo te quitas la ropa esta noche!», le decía Jorge Javier Vázquez. Los compañeros se preguntaban cómo se las apañaría para entrar en la ducha o desvestirse con semejante acompañante. «Tiene sujetador y todo», comentaba, absorta, María Patiño. «Ven conmigo, cariño, que vamos a pasar una noche divina… Esta noche cuando intime con ella le pondré nombre», bromeaba el colaborador.

Antes de meterse de lleno en las preguntas y prueba de ‘Quiero dinero’, Antonio David flores respondía a las recientes declaraciones de Ana María Aldón sobre su hija en semana. «Lo que veo que es que habla de Rocío Carrasco y pide que se le respete. El respeto va unido directamente a tu comportamiento y a lo que das a los demás. En ‘Supervivientes’ ella se posicionó a favor de Rocío y ahora en las declaraciones veo que no. Bueno…». decía. La diseñadora se sincera en la edición impresa SEMANA en una entrevista que ya puedes encontrar de forma física en los quioscos o descargando la versión online AQUÍ.

Antonio David habla del debut de Gloria Camila como actriz: «Tiene un desparpajo que no es normal»

Cuando Ana María y Rocío coincidieron en las costas del Caribe, la actitud de la mujer del torero provocó ciertos roces entre ellas. La joven esperaba que Ana María la arropara más, y no dudó en echárselo en cara en varias ocasiones. A lo largo de las semanas, la nieta de ‘la más grande’ comprendió que Ana María deseaba que cada una jugara su juego de manera independiente. Algo que para Antonio David carece de importancia ahora: «Ahora ha pasado el tiempo y no le doy la mayor importancia».

El ex Guardia Civil también ha hablado en ‘Sálvame’ de Gloria Camila, que se acaba de estrenar como actriz en una telenovela. «Ella tiene un desparpajo que no es normal. Clava las imitaciones, las voces, los gestos», decía. «Va a cerrar muchas bocas porque tiene desparpajo y lo hace bien». Antonio David conocía desde hace tiempo las dores artísticas de la hija de Ortega Cano, de cuyo talento para las artes escénicas no duda: «Te cambia la voz y te puede estar hablando con acento madrileño, con acento sudamericano…».