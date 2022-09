Hace apenas 24 horas se supo de la nueva recaída de salud de Bernardo Pantoja. El padre de Anabel Pantoja tuvo que ser ingresado de nuevo en un hospital de Sevilla a causa de las complicaciones de la diabetes que padece desde hace años. Fue ‘Sálvame‘ quien adelantó la noticia sobre su hospitalización. Las informaciones han provocado diversos comentarios entre los colaboradores: estos han hecho especial hincapié en que la colaboradora permanece en Gran Canaria mientras su progenitor está en un centro sanitario. Cansada de las críticas, ha estallado contra el programa: «El programa de ayer me tocó las narices. Me tocó la fibra. Todos los días hay algo», ha dicho. «Yo estoy ahí económicamente, hay mucha gente con él. ¡Que vende mucho decir que está solo en un hospital y que la hija está en un yate! ¡Estoy harta! ¡Estoy al tanto de todo!».

«Me gustaría empezar por Carmen porque acaba de decir que me baje del yate y me vaya a ver a mi padre», arrancaba diciendo sobre Carmen Alcayde. Todo esto en directo riguroso directo, a través de una llamada telefónica que reflejaba de manera clara su hastío. «Antes de hablar, coge el teléfono. No estoy montada en un barco. Estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie. No voy a permitir que se me pusiera en el programa como se me puso… Mi madre a mí no me prohíbe nada. No voy a permitir que se pusiera a mi madre como se puso. Ojalá me pueda parecer yo a mi madre la mitad. Lo que me ha inculcado es que lo cuide, que esté pendiente de él. Hay gente que le ha pasado algo parecido con su familia, que no se han hablado con ella. No voy a justificarme ni voy a decir más nada, si voy a estar con mi padre o si no lo voy a estar».

«Mi padre no está solo. Tiene a su mujer y a las cuidadoras», explica Anabel Pantoja

Nerviosa y con el tono de voz elevado, se dirigía a Terelu Campos: «Terelu, a mí no tiene que estar mi padre en un hospital para acudir… Estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Yo decido mi vida y haré lo que tenga que hacer. Es muy fácil exagerar todo. Mi padre lleva mucho tiempo así, entrando y saliendo. No tengo que dar justificación de lo que tengo que hacer. Al que no le guste lo que hago, que no me mire. Lo que no voy a permitir es que se diga de mi padre que está solo. Mi padre no está solo. Tiene a su mujer y a las cuidadoras. ¿Queréis que esté al lado de su cama? Claro, para grabarlo».

«Siempre facilito el trabajo de todos los compañeros. Lo que no voy a estar aguantando que digáis cosas de mí y de mi madre. No os lo voy a consentir. Para hablar así de mi madre hay que tener el curriculum muy limpio», proseguía. «No os ha importado en la puñetera vida mi padre, pero se acabó. Después del programa de ayer hablando de mi padre y de mi madre… ¡Se acabó! No es justo». Dolida, se dirigía a sus compañeros, alegando que siempre rema a favor de obra con el programa: «He sido una buena colaboradora y he ayudado en lo que he podido. Pero tocar a mi padre enfermo, creo que no… ¡Y a mi madre, no! Me da igual que digáis que voy de altiva. Pero no juzguéis mi relación con Yulen o lo que hago con mi padre. ¿Qué cojones os importa?».

Anabel Pantoja pide disculpas al final de su intervención en directo: «Llevo una semana sola en casa, estoy a la defensiva»

Terelu, encargada de presentar el programa este jueves, ha logrado aplacar los ánimos y le ha recordado cuánto se la echa de menos en el programa. La malagueña ha apelado a su corazón y le ha insistido en que todos esperan su regreso a ‘Sálvame’. Finalmente, Anabel se ha calmado y ha pedido disculpas: «He pedido los nervios. Pido perdón. Llevo una semana aquí sola en casa después de cuatro meses. Han sido muchas emociones y todavía me estoy adaptando. Estoy a la defensiva por todas las cosas que me están pasando. Soy humana».

«No estoy pasando una buena semana y estoy que salto a la tremenda. No es justificable, pero iré poco a poco adaptándome a la realidad», concluía. «Es verdad que he estado viajando. Necesitaba desconectar, pero he sido la última concursante en volver a casa. Me he encontrado con un montón de cosas. Ha sido un choque de realidad muy chocante. Mi vida se ha parado durante tres meses».