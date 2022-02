Ana Obregón ha ofrecido su entrevista más complicada a Bertín Osborne. Ha sido la primera entrevista que concede después de fallecer su hijo, Álex Lequio, en abril de 2020 después de dos años de incansable lucha contra el cáncer que padecía. Aunque se rompe en varias ocasiones, la actriz necesitaba compartir su dolor, porque parece que así es menos dolor.

Ella misma ha querido compartir antes de que se emita la entrevista cómo se enfrenta a este momento: «Sé que he tardado casi dos años desde que se fue mi niño en reunir las fuerzas para hacer una entrevista en televisión. Y he elegido para hacerlo a un buen amigo desde hace más de 30 años, al que tengo mucho cariño por su empatía y gran corazón. Si pensáis que vais a ver una entrevista de dos famosos os equivocáis», empieza diciendo Ana.

«ESTA NOCHE A LAS 22:00 en @telecincoes vais a ver y escuchar una conversación entre el corazón roto de una madre y el corazón generoso de un amigo. Gracias @bertinosborne por sujetarme la mano con tanto amor todo el rato.❤️ Gracias a mis queridos @susanauribarri @armandoraul @borisizaguirre y @luisrollan por estar siempre a mi lado», hace saber a todos los que le acompañaron ese día de grabación.

Ha querido dejar claro que esta entrevista la da por su hijo y reconoce que mejor hubiera sido no darla, porque significaría que su hijo está vivo: «Ojalá nunca hubiera tenido que hacer esta entrevista. La más difícil de mi vida», confiesa. Ana Obregón no ha compartido esta publicación hasta que no ha desvelado lo que va a hacer con el dinero que le han pagado por ella: «Todo mi caché irá destinado a la FUNDACION ALESS LEQUIO para investigar el cáncer 🙏🏽 “Jamás me lucraría con mi dolor”, deja claro la actriz.



Se rompe varias veces durante la entrevista

Durante este entrevista, que se grabó en Marbella, Ana Obregón se rompe al recordar los momentos que vivió en los últimos días de vida de su hijo: «Cogimos un apartamento en Barcelona y yo dormía todas las noches con él. No dormía, porque cada dos horas había que pedir morfina. Entonces lo que hacía era que me iba al apartamento, me duchaba, dormía una o dos horas, y volvía al hospital. Porque Álex siempre me quería tener cerca, le daba seguridad», declara Ana en esta entrevista tan esperada.

Los momentos previos al fallecimiento de su hijo fueron muy duros y Ana se ha roto al recordarlos: «Vaya mierda Bertín, ¡cómo sufrió! Se estará enfadando conmigo por verme llorar, lo siento Álex, seguro que se está enfadando. Sufrió mucho Bertín», sigue explicándole al presentador de televisión.

La enfermedad de Álex Lequio volvió a juntar a sus padres. De hecho, el joven se mostró de lo más feliz cuando vio a sus padres de nuevo juntos. «Después decía unas cosas… Estábamos su padre y yo juntos y dice: ‘Merece la pena estar aquí por veros a los dos juntos’», explica Ana Obregón sobre algunas de las últimas palabras que pronunció su hijo antes de morir. Durante la entrevista, la actriz recibe el cariño de Bertín, que también se rompe al escuchar a la actriz contar el proceso tan duro que ha atravesado.

