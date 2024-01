Se descubre la conversación por la que Ana María Aldón ha entrado preocupada a 'GH Dúo'

No ha pasado ni una semana desde que comenzó ‘GH Dúo’, y sin embargo, Ana María Aldón se ha convertido ya en una de las piezas clave del reality. La exmujer de José Ortega Cano tendrá que compartir la experiencia con su exrepresentante, Marc Florensa, aunque por ahora no parece ser un motivo de preocupación para la participante. Sin embargo, sí que hay un asunto que la mantiene en vilo y su hija, Gema, ha desvelado cuál es.

Gema se ha sentado en el plató de ‘Así es la vida’ para hablar largo y tendido sobre el paso por la casa de Guadalix de Ana María Aldón. La hija de la concursante ha asegurado que ve a su madre “muy bien” en ‘GH Dúo’, además de “contenta”, “alegre” y “participativa”. Pero lo cierto es que hay un tema que no deja de rondar por la cabeza de la gaditana y mucho tiene ver con su hija.

“El último día que hablamos antes de que entrara se quedó muy preocupada (…) No estoy pasando por un buen momento y se lo dije”, ha revelado Gema Aldón. Aún así, ha querido dejar claro que los motivos no son “tan fuertes” como los considera su madre, razón por la que desea que se olvide cuanto antes del asunto y pueda dar continuidad al concurso con normalidad.

La razón por la que la joven no atraviesa su mejor racha no había salido a la luz hasta ahora, cuando ella ha decidido contarla: “Terminé mi relación el mes pasado, una relación de más de un año que he sentido mucho y que para mí era ya de por vida”, ha señalado. Una ruptura que le generó un verdadero dolor al “partirse de buenas a primeras”: “Me dolió mucho, soy una persona que siento mucho, tanto para lo bueno como para lo malo, y he sufrido mucho”.

Ana María Aldón se sincera sobre su mayor inquietud en 'GH Dúo'

Por su parte, Ana María desvelaba el motivo de su preocupación a sus seguidores a través del confesionario de la casa de Guadalix: “Tiene una hija por la que luchar, si en algún momento le he fallado, que sepa perdonarme”, pronunciaba. Además, también lo habló en ‘petit comité’ con Elena Rodríguez, a quien confesaba que su hija no está feliz ni completamente bien a nivel emocional: “Lo conseguirá, no hacemos happy”, le animaba la madre de Adara Molinero.

Ambas concursantes de ‘GH Dúo’ han conseguido formar un buen tándem al tener varias cosas en común. Entre ellas, dos hijas de edades similares que son sus pilares fundamentales fuera del concurso, razón por la que su malestar les duele a gran escala. Ahora cada una de ellas ha encontrado el apoyo perfecto en la otra para una aventura en la que esperan estar inmersas alrededor de tres meses.