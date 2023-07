Álex y Luna Zacharías son los cuartos expulsados de 'Vaya Vacaciones', el reality presentado por Lujan Argüelles las noches de los jueves en Telecinco. Tras no superar en la prueba de expulsión a la pareja conformada por Juanjo y Aguasantas, se han despedido del programa y de los 25 mil euros de premio. La periodista Cristina Porta no ha podido contenerse y se ha echado a llorar desconsolada por la marcha del actor, con el que había iniciado un romance.

Cada vez más cerca del final de 'Vaya Vacaciones'

El final de 'Vaya Vaciones' está cada vez más cerca y cada vez hay menos parejas en Villa del Mar, la imponente mansión en República Dominicana donde se sucede el programa. Este jueves le ha tocado decir adiós a una de las parejas más polémicas del concursos, los mellizos Zacharías. Eran nominados por Juanjo y Aguasantas y Tony Marta Peñate por la mala relación que existe entre ellos.

Paradójicamente, se disputaban la permanencia con Aguasantas y su chico, nominados a su vez por el resto de la casa a excepción de Jorge y Cristina. Hace dos semanas, Aguasantas y Juanjo salían victoriosos de la prueba de eliminación contra Miriam e Isabel. Los novios se han convertido en una de las parejas más fuertes de la casa, capaces de salir airosos de cada desafío a los que se enfrentan.

Adiós a 'Vaya Vacaciones' y hasta pronto al romance

El juego de esta expulsión de 'Vaya Vacaciones' era relativamente fácil. Como ha explicado Lujan, debían colocar unas piezas en forma de muro, como si fuera un puzzle, de tal forma que se pudiera leer el nombre del programa dividido por cuadrantes. Posteriormente, y una vez la presentadora diera el visto bueno, debían derribar cada una de las piezas con una rueda colgada a una cuerda. La única condición es que no quedara ni una en pie.

Álex y Luna no han podido superar la prueba y, desde casi el comienzo, era obvio que se iban a marchar del programa. A pesar de la obviedad, Cristina Porta, pareja en el concurso de Jorge Pérez, que mantiene una incipiente relación con Álex, se derrumbaba con el anuncio de sus nombres. "Me gustaría haber vivido un poco más con Álex. Me quedo con las cosas bonitas que hemos vivido. Si tengo que sopesar todo y decirte si confío o no en él, sí, confío", se despedía entrecortada.