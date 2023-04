Alba Carrillo y sus planes de futuro tras ser despedida de Mediaset

Contra todo pronóstico, Alba Carrillo ha sido despedida de Mediaset. Este lunes hemos conocido que la colaboradora de 'Ya es mediodía' se queda sin trabajo después de siete años vinculada a la cadena. Según ha podido conocer SEMANA, el motivo por el que la empresa audiovisual ha decidido prescindir de sus servicios es que esta ha sido incluida en la larguísima lista de personajes vetados en los contenidos de la entidad. Ante el nuevo rumbo que ha emprendido la empresa de Fuencarral, Unicorn TV se ha visto obligada, y muy a su pesar, a finalizar el contrato que tenía con ella. La reacción de los espectadores no se ha hecho esperar. Muchos han salido en su defensa y la han apoyado en las redes sociales. Ahora, la pregunta que queda en el aire es: ¿Qué pasará con ella? ¿Qué le depara el futuro? ¿Tiene un plan B para afrontar esta nueva etapa? ¿Cómo afronta verse en las filas del paro?

Nada más conocer la noticia de su cese, SEMANA se ha puesto en contacto con Alba Carrillo. Escueta, nos ha respondido: "¡Hala, un besito!". Y acto seguido ha descolgado el teléfono. Con su gesto ha dejado claro que no desea hacer declaraciones. Al menos, de momento. Lo cierto es que las últimas horas han sido complicadas. La determinación que ha tomado Mediaset de dejar fuera a una de sus colaboradoras estrellas -pues sería la siguiente vetada de la nueva cúpula- ha dejado a todos en shock. Incluida ella misma.

Dicen quienes conocen a Alba Carrillo que es una mujer "inteligente, precavida y muy hormiguita", tal y como destacan personas de su círculo a SEMANA. Consciente de lo inestable que es el trabajo en televisión, lleva tiempo pensando en el futuro. Su situación económica es desahogada y ha sabido ahorrar, e invertir también. Prueba de ello es la casa de pueblo que se compró en la Sierra de Gredos, en Ávila. Un precioso refugio -y muy bien decorado, por cierto- al que le encanta escaparse siempre que puede con sus padres y con el hijo que tiene con Fonsi Nieto.

Más allá de tener un colchón que la proteja financieramente en caso de falta de ingresos, como le ha sucedido ahora, Alba Carrillo lleva tiempo labrándose un plan B. En la actualidad estudia el Grado de Criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Se trata de la segunda carrera de la colaboradora, que está licenciada en 'Publicidad y Relaciones Públicas'. La madrileña no esperaba pasar a engrosar quedarse desempleada, pero lleva tiempo preparándose para lo que pudiera pasar si su faceta en los medios de comunicación llegase a su fin.

"Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y, por qué no, opositar para ser policía judicial», explicó cuando se supo que había retomado los estudios superiores. "Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad”.

De ahora en adelante, a Alba Carrillo no le quedará más remedio que buscarse las habichuelas fuera del entorno de la televisión. Y hasta que no termine los estudios que la conviertan en experta en la parte del derecho que estudia el delito y sus causas, no podrá dedicarse en cuerpo y alma a ello. Mientras tanto, podrá sacar rédito económico a su faceta como influencer. A día de hoy suma más la nada desdeñable cifra de 742.000 seguidores en su perfil de Instagram, lo que garantiza algunos ingresos como prescriptora de marcas de estilo de vida, moda, cosmética, viajes... Es algo a lao que ha sabido sacar el jugo y que, en el futuro, seguirá rentabilizando al máximo.

De momento se desconoce si Alba Carrillo piensa 'recurrir' en algún modo la decisión de Mediaset de dejarla sin su labor frente a las cámaras de Telecinco. “La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas", nos dice a SEMANA un miembro de la productora del programa. Esta persona insiste en que "Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras". Ante este panorama, tiene la puerta completamente cerrada en la empresa de origen italiano. Pero, quién sabe... quizás emule a su compañera Paz Padilla y reclame ante los tribunales recuperar un trabajo de colaboradora que dominaba como pocas. Alba, ya se sabe, es una fiera de la tele. La audiencia ya ha emitido su veredicto: la quieren de vuelta. Solo falta conocer si piensa volver por sus fueros en Mediaset o si, por el contrario, aceptará este revés del destino y se anime a buscar trabajo en otras cadenas. De lo que no cabe duda es que exprimirá todo el jugo al ramillete se ases que guarda bajo la manga.