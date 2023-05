5 de mayo eclipse lunar: Predicciones signo por signo

El 5 de Mayo se produce el Eclipse Anular de Luna , momento en el que debemos ser tener cierta precaución en relación a nuestros sentimientos, pues es un momento de cierta nostalgia o de mayor sensibilidad a nivel emocional en el que es necesario transformar una parte de nosotras interiormente y no exponernos demasiado a situaciones que puedan ser demasiado intensas emocionalmente. Sigue leyendo

La buena gestión de todos aquellos asuntos que nos conviene dejar atrás, serán ahora reveladas a través de ciertas comunicaciones o hechos sorpresivos que pueden condicionar nuestro camino en las próximas semanas y también nuestras decisiones, sobre cuando se acerque la conjunción del Sol con Urano, hacia el 8 de Mayo. Es un momento oportuno para realizar algún cambio importante de dirección en nuestras vidas o en nuestro modo de pensar. Los aspectos ocultos que nos inclinarán hacia esta toma de decisiones, serán expuestos con este evento astrológico en estos próximos días y semanas.

CONSEJOS SIGNO A SIGNO

ARIES SOL O ASCENDENTE:

Los asuntos relativos a tus recursos económicos e inversiones conjuntas serán importantes para ti en estas semanas. Aquellos tratos que estén relacionados con tus recursos a lo largo de este mes pueden ser favorables. Es un buen momento para planear algún cambio de vida relevante o poner fin a algunas situaciones que te permitan abrirte a un nuevo camino o tomar decisiones que te lleven a nuevos proyectos de vida y también buscar nuevas formas de reorientar tu economía.

TAURO SOL O ASCENDENTE:

Te acercas a un período de grandes oportunidades. Este eclipse te dará la visión necesaria para poder emprender una nueva perspectiva o un nuevo enfoque en aquello que anhelas conseguir. Vigila los desequilibrios emocionales que puedan surgir en estos días, pues especialmente para ti es un momento sensible. Ábrete a las negociaciones y nuevas visiones enriquecedoras para ti.

GÉMINIS SOL O ASCENDENTE:

Será un momento decisivo para poder comunicarte con claridad o descubrir la verdad de alguna situación que te inquietaba. Si tienes alguna conversación pendiente, alguna decisión por tomar o bien tienes alguna situación importante pendiente en estos días, será el momento de tomar una determinación firme hacia tu objetivo y tener la valentía suficiente de expresar aquello que piensas. La claridad mental en estos momentos será tu aliada.

CÁNCER SOL O ASCENDENTE:

Lo relativo a tus expectativas a lo largo de estas semanas será el eje central de tus circunstancias, así como cuestiones relativas a posibles inversiones. Has de clarificar mucho tus intenciones y abrir las puertas a nuevas amistades o situaciones que puedan producirte placer. Es buen momento para abrirte también a una relación sentimental, sobre todo en las siguientes semanas.

LEO SOL O ASCENDENTE:

Has de sacar tu fuerza vivaz en este período, pues la tensión planetaria en este momento puede ponerte a prueba. A nivel laboral o en cuanto a tu status habrá una necesidad de reivindicarte para lograr aquello que deseas y también puede surgir la necesidad de cortar algunos lazos o vínculos con algunas personas. No temas, pues tus deseos se harán realidad por tus propios méritos si tienes algo de paciencia.

VIRGO SOL O ASCENDENTE:

Este eclipse te ayudará a ver las limitaciones que pueden estar impidiéndote ser feliz o abrirte a experiencias que podrían ser más satisfactorias para ti. Es momento de purgar aquellas situaciones que te alejan de tu felicidad, valorar quizás un traslado o algún cambio relevante en cuánto a tu filosofía de vida e incluso dejar entrar el amor o prepararte internamente para ello o para un mayor compromiso de pareja.

LIBRA SOL O ASCENDENTE:

Aprovecha las relaciones y encuentros que puedan surgir en estas semanas. Pueden darse buenas opciones de establecer asociaciones especiales o que aporten generosidad en tu vida o algunas buenas oportunidades. Si no tienes pareja, será un momento clave para conocer a alguien especial. Si tienes pareja, las inversiones con socios o pareja serán un eje central en estas semanas también.

ESCORPIO SOL O ASCENDENTE:

Este período puede ser especialmente sensible para ti. Lo mejor que puedes hacer es retirarte y descansar, además de pensar y meditar con detenimiento cuáles son los asuntos que requieren mayor importancia para ti en estos momentos sin precipitarte. Asuntos importantes pueden ahora ser centrales para ti, pero por ello mismo conviene que te distancies y evalúes deliberadamente las situaciones desde la soledad.

SAGITARIO SOL O ASCENDENTE:

Los temas de salud y las rutinas de tu día a día pueden sufrir alguna alteración si no estás siendo lo suficientemente cuidadosa con tu salud. Vigila tus hábitos cotidianos, pues podrías somatizar algunas situaciones de estrés si no te cuidad en estos momentos. Es buen momento para arriesgarte con un nuevo negocio o proyecto también o bien con una nueva relación.

CAPRICORNIO SOL O ASCENDENTE:

Deja ir todo aquello que ahora mismo te decepcione o bien no te aporte ningún bienestar concreto. El eclipse activa tu casa quinta, por lo que es un momento ideal para poder disfrutar de actividades que te hagan disfrutar. Hacer deporte, conocer nuevas personas y dejar entrar la suerte, la felicidad y la alegría en este período serán la clave para sentirte mejor, aunque sea de manera temporal.

ACUARIO SOL O ASCENDENTE:

La demanda laboral o de una búsqueda de equilibrio en tus asuntos económicos y laborales, serán un eje central en estos días y semanas. Puedes recibir rápidas noticias de traslado o bien plantearte algunos cambios en el hogar. Cualquier proyecto que inicies ahora con pasión, tendrá sus buenos resultados si reflexionas bien tus acciones.

PISCIS SOL O ASCENDENTE:

Puede ser un momento oportuno para realizar algún tipo de viaje, o bien el destino activará cuestiones relativas a nuevos conocimientos o experiencias en tu vida. Has de ser prudente no obstante, en las aventuras donde ahora te embarques y vigilar cualquier obstáculo o circunstancia oculta que puedas estar obviando. Arriesga, pero no olvides valorar con mucha perspectiva aquello que tengas entre manos ahora mismo.

Nazaret Hermida

nazarethermida.es