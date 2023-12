Ya hemos comenzado con las fiestas, reuniones y compromisos varios previos a las fechas navideñas. Las comidas y cenas de empresa han dado el pistoletazo de salida y con ellas hemos iniciado la búsqueda de ese look ideal repleto de brillos, plumas, glitter, lentejuelas y metalizados. Una de las reglas de oro es apostar por la comodidad y, especialmente, a la hora de encontrar el calzado que nos permita estar muchas horas con él y bailar sin parar hasta la madrugada. Aunque los zapatos de tacón siempre son un must en estos casos, no podemos olvidarnos de las sneakers, eso sí, no estamos hablando de cualquier modelo. Para triunfar con tus looks navideños, Converse ha diseñado un modelo para que puedas renunciar al tacón sin ningún remordimiento.

Las zapatillas Converse, sobre todo el modelo Chuck Taylor All Star, hace ya muchos años que han entrado a formar parte del armario de las que más saben de moda. La Princesa Leonor ha sucumbido a ellas para sus looks más informales y Eugenia Martínez de Irujo se atreve con los diseños más originales, entre otras muchas. Pero esta Navidad serán las Converse de glitter las que van a arrasar y estamos seguras que por su estilo la duquesa de Montoro ya las tiene entre sus fichajes navideños.

Las Converse que harán brillar tus looks de Navidad

¿Pueden unas zapatillas sustituir a los stilettos, las sandalias y los zapatos o bailarinas joya en tus distintos estilismos de Navidad? La respuesta es un rotundo sí, si sabes elegir el modelo adecuado y en Converse lo hemos encontrado.

Se trata del modelo Custom Chuck Taylor All Star Lift Platform Glitter By You, que puedes personalizar con la purpurina y el estampado que quieras (además de los cordones, ojales y otros detalles). Plataforma y bling bling es la combinación que te hará triunfar sin discusión. Las puedes encontrar en fucsia, plata, rosa empolvado, negro... aunque nosotras nos hemos decantado por el dorado, el tono por excelencia de la Navidad. ¿Su precio? 115 euros.

¿Cómo debo combinar las zapatillas Converse de glitter?

En estas fiestas 'el más siempre es más' y no tengas miedo a llevarlas con un vestido de lentejuelas, apostar por las atrevidas transparencias o combinarlas con unos pantalones anchos de terciopelo. Si eres más miminal y huyes del barroquismo propio de estas fechas, la clásica combinación de pantalón negro y camisa blanca será infalible o unos vaqueros con una blazer de terciopelo o de lentejuelas y una camiseta básica también será un mix ganador.

Pero estas Converse de lentejuelas no se van a quedar olvidadas en el armario tras las fiestas porque te van a acompañar en tus look del día a día, tanto para ir a la oficina como para una mañana de compras o una cita informal afterwork.