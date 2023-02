Violeta Mangriñán tiene el conjunto denim de Mango que está arrasando

Si buscas inspiración para tus looks de primavera, tienes que echar un vistazo este conjunto de Violeta Mangriñán que te enseñamos.

A un mes de que empiece la primavera, las buenas temperaturas y el solecito nos están dejando ver que al frío ya le queda poco tiempo con nosotros y que pronto va a ser hora de decirle adiós a abrigos y bufandas. Por eso tenemos que ir fichando ya prendas para esta nueva estación. La ropa de primavera es nuestra favorita: gabardinas, faldas y vestidos fluidos, estampados bohemios en colores vivos... y cómo no, la estrella de la temporada: el denim. Este tejido que nunca pasa de moda promete arrasar como nunca esta primavera y nosotras te enseñamos dos prendas de la mano de Violeta Mangriñán que seguro que te van a enamorar.

Los conjuntos denim están muy de moda. No paramos de verlos en todas las tiendas y no hay influencer que se resista a ellos. Hace unas semanas fue Aitana, quien ya nos conquistó con uno de Zara, y ahora ha sido Violeta la encargada de crearnos una nueva necesidad: este set de dos piezas de Mango que no es que prometa arrasar, es que ya lo está haciendo porque está casi agotado.

El conjunto denim de Violeta Mangriñán

Desde su mudanza a Valencia hace unas semanas, Violeta está pudiendo disfrutar de las temperaturas tan agradables que ofrece esta ciudad incluso en invierno. Por eso, ella ya puede ir estrenando ropita de primavera y este conjunto que nos ha enseñado nos parece lo más.

Se trata de un set de dos piezas en tejido denim formado por un chaleco cortito y ajustado con escote de pico, botones y costuras que va a juego con unos pantalones (en el mismo tono vaquero) de corte flare, de tiro alto y también con las costuras y con una trabilla a modo decorativo. Ambas prendas son de Mango y cuestan 29,99 y 39,99 euros respectivamente. Nos parece una opción súper original para ir diferente esta primavera, aunque tenemos malas noticias, y es que está arrasando tanto que el pantalón ya está súper agotado, pero el chaleco sigue disponible por ahora en la talla M.

Si te ha gustado te animamos a que no dejes escapar el chaleco y estés atenta a las reposiciones del pantalón. ¿Quieres descubrir las prendas con más detalle? Pues no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí lo analizamos todo... ¡No te lo pierdas!