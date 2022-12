Este año con la llegada a las últimas colecciones de las blazers oversize y los trajes genderless se ha vuelto a poner de moda el estilo preppy. Este estilo tiene mucho en común con el estilo college o universitario, y es la opción perfecta para ir chic, con un aire alternativo, pero elegante, a la oficina. Vanesa Lorenzo se ha dejado ver con un estilismo de diez que tiene todo lo necesario para triunfar de lunes a viernes en el trabajo. Te traemos las claves de su outfit y algunas prendas, muy económicas, que te ayudarán a elaborarlo por ti misma.

La modelo siempre ha tenido muy buen gusto por la moda y no se puede decir que no es original y que tiene estilo propio, porque si hay algo que le representa es la personalidad a la hora de vestir. En su última aparición, la mujer de Carles Puyol ha lucido un look que bien podría haber llevado una business woman o una universitaria «estilosa». Por un lado, Vanesa ha optado por un traje que mezclaba la pata de gallo clásica tonos tierra en el pantalón y una americana de ojo de perdiz. Por un lado, se enfundó en una camiseta blanca básica sobre la que puso un jersey rojo con botonadura frontal de tipo cárdigan y escote en pico que resaltaba mucho sobre el estampado del dos piezas.

Vanesa Lorenzo triunfa con su estilismo preppy más vistoso y rejuvenecedor

La combinación de colores fue un acierto absoluto, pues el estilo preppy se caracteriza por el uso de prendas formales en tonos pastel que encajan muy bien con la estación otoñal. Una de las claves es darle a un look formal un punto desenfado, como si hubiésemos logrado el estilismo por casualidad y con mucha prisa. El messy hair, una trenza hecha rápidamente y sin mucha dedicación le da ese aire de informalidad que buscamos.

Algunas combinan el estilo universitario con el grunge, con unos mocasines de suela ancha tipo chunky, que están muy en boga. Pero Vanesa se ha decantado por unos zapatos tipo Oxford más clásicos, cómodos y todoterreno. Carpeta y termo en mano son los únicos accesorios que incorporar a este precioso y original look. Desliza para descubrir en la galería todas las prendas que necesitas para imitarlo.