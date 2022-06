¡Nos encanta cuando nuestras famosas coinciden con el mismo estilismo! Y más aún si se trata de un vestido tan especial como el que han lucido Tania Llasera y Martina Klein. Y es que su diseño tipo kimono con detalles de girasoles ha causado verdadero furor. ¿El motivo? Es perfecto para las invitadas de boda que buscan una apuesta original y diferente.

Pero vayamos por partes. La primera en estrenar este vestido fue la modelo argentina, que presumió de él en una fiesta organizada por Bvlgari que reunió a numerosos rostros conocidos en Casa Malagrida, un excepcional edificio modernista situado en Barcelona. Martina Klein combinó este llamativo diseño, que pertenece a la colección ‘Sunflowers‘ de la firma Ailanto, con sandalias doradas de Mascaró y un bolso de mano a juego. iIdeal!

Pero ojo, porque Tania Llasera tampoco se queda atrás. La presentadora se decantó por este vestido para asistir a la Gala People in Red que organiza la Fundación Lucha contra el Sida y las enfermedades infecciosas, celebrada también en Barcelona. Y allí no dudó en posar en la alfombra roja del photocall como una auténtica estrella. ¿Para completar su look? Unos maxi pendientes y un bolso clutch en tono bronce.

Tania Llasera y Martina Klein presumen del mismo vestido y enamoran a sus seguidores de Instagram

Tanto la presentadora como la modelo no han parado de recibir piropos en las fotografías que han colgado con este estilismo en Instagram: «Me encanta el vestido y como te queda. Lo que más me gusta es como acabas de demostrar que un mismo vestido puede quedar igual de bien a dos mujeres tremendamente bellas y diferentes como sois Martina Klein y tú. Mujeres bellas y maravillosas sea cual sea su estructura corporal», escribía una seguidora de Tania Llasera.

Actualmente este vestido japonés de gasa no se encuentra disponible en la web de la firma, aunque sí está en tienda. ¿Su precio? 585 euros. ¡Sigue bajando para ver a quién le sienta mejor!