La periodista da la bienvenida a los días de tiempo revuelto con un outfit al más puro estilo boho chic. Y con una falda que querrás copiarle a Sara Carbonero para comenzar el otoño.

Es toda una generadora de tendencias. De eso no cabe la más mínima duda. Pero es que Sara Carbonero casi siempre acierta con prendas y estilismos sencillos que encajan en cualquier armario. Ese es el secreto para que a muchos les guste su idea de la moda y quieran copiar sus looks. El último es una falda larga con un estampado de lo más natural que gustará no solo a las fanes del estilo de Sara Carbonero.

Una falda para el otoño

La falda es verde menta con un estampado leve en tonos blancos. Es larga hasta los pies, con un poco de vuelo y Carbonero la conjunta con una sencilla camiseta marrón de tirantes. La lleva descalza, sin sandalias o zapatillas, pero lo bueno que tiene esta temporada es que las botas de cowboy que lo están invadiendo todo, también casan con diseños de este tipo.

No queda claro de dónde es el diseño de Sara, pero se trata de un modelo tan tendencia para este otoño que es sencillo de replicar porque existen versiones en muchas de las tiendas low cost.

La clave, la adaptación a la climatología

La falda elegida por Carbonero es una opción estupenda para estos últimos días de verano, pero como decíamos, también para los looks de otoño en esos días en los que empieza a hacer frío. La clave está en las prendas con las que podemos acompañarlo.

Porque podemos decantarnos por acompañar la falda con las clásicas converse blancas o por unas botas. Y para la parte superior, chaquetas vaqueras e incluso una perfecto y un sombrero pueden ayudarnos a hacer frente a la bajada de temperaturas. Todo enmarcado eso sí, en el estilo boho chic, ese que tan bien domina Sara.

Un cambio de estilo hacia la comodidad

Porque ese estilo bohemio con un toque campestre siempre ha estado presente en el armario de Sara Carbonero, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en el protagonista de sus estilismos.

Junto a su socia, la periodista Isabel Jiménez, montó la firma Slow love, que encaja en esa filosofía que ahora transmite ella en su día a día. Porque Sara ha virado hacia la comodidad sin perder una pizca de estilo con looks que van como anillo al dedo al lugar en el que ha pasado este verano: las playas de Cádiz. Este rincón de nuestra geografía encarna como ningún otro ese espíritu relajado, esa vida junto al mar que invita a vestir más liviano.