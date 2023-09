Las prendas con dibujos hechos a partir de troqueles han triunfado este verano. Estos motivos son una herencia de la moda ibicenca que junto con el crochet y los guipures, han tomado el control de la moda informal de los últimos meses. No obstante, hay muchas tendencias que se adaptan a cada estación. Rocío Osorno lo sabe bien, pues caza cada nueva tendencia al vuelo. En esta ocasión, la sevillana ha mostrado dos de sus últimas adquisiciones de moda low cost: dos preciosos vestidos confeccionados en tejido microperforado que pueden ser tuyos por muy poco. ¡Analizamos sus estilismos y te desvelamos la procedencia de las prendas!

COMPRAR VESTIDO DE AMAZON FASHION

Los tejidos microperforados han conquistado el mundo de la moda con su elegante y fresca apariencia. En esta temporada, muchas firmas de renombre han incorporado prendas con este tejido en sus colecciones, logrando un gran impacto en la industria. Durante el verano, vimos cómo los troqueles eran más amplios, brindando un aspecto fresco y aireado a las prendas. Sin embargo, con la llegada de septiembre, hemos sido testigos de una transición hacia agujeros más pequeños que forman intrincados dibujos, añadiendo un toque sutil y sofisticado a la moda de otoño. Esta evolución en los diseños de tejidos microperforados promete cautivar a las amantes de las texturas y de los motivos originales en las prendas.

Rocío Osorno ha combinado sus vestidos de Amazon con complementos de rafia y esparto

Sabemos que la diseñadora de moda es una gran amante de las firmas low cost, por lo que no es difícil verla con un estilismo de Zara, Mango o Asos. No obstante, hoy la influencer ha admitido que ha probado la plataforma Amazon Fashion y está contentísima con sus dos últimas adquisiciones. Por un lado, Rocío metió en su lista de la compra un vestido verde con tirantes con volantes ajustado en talle y con una gran falda a capas todo adornado con microperforaciones. Este vestido está disponible en la plataforma a un precio de 67,90 euros, aunque cada vez quedan menos tallas y no nos extraña, pues es realmente bonito.

COMPRAR VESTIDO DE AMAZON FASHION

Por otro lado, la instagramer se la jugó con un vestido de tirantes de corte imperio en un precioso color morado, también con microperforaciones a lo largo y ancho de la prenda. En este caso, el vestido tiene un precio de 62,90 euros y está disponible en cuatro colores, todos muy a la moda.

Rocío no ha dudado un momento y en ambos casos ha incluído accesorios de rafia y esparto. En el primer look, la sevillana incluyó unas cuñas de esparto con tiras en color camel, muy bonitas, pero con los días contados en septiembre. Por otro lado, para completar el segundo outfit la diseñadora llevó un bolso estilo capazo mini confeccionado en paja que formaba una bonita malla. ¿Te atreves a incluir esta tendencia a tu armario?