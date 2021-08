La colaboradora y diseñadora sorprendió a sus seguidores con un look con el que bien podría ser la mismísima Jennifer Lopez española.

Jamás lo hubiéramos imaginado pero después de ver una de su últimas publicaciones en Instagram, no podemos estar más seguras de ello. Raquel Bollo es la Jennifer Lopez española. Y es que en dicho post, la colaboradora de televisión y diseñadora aparece en un maravilloso jardín repleto de césped, luciendo pierna y permitiéndose ser una auténtica diva. Tanto, que parece haberse convertido en la versión patria de la mismísima Jennifer Lopez. Y no, os prometemos que no se nos ha ido la pinza por completo, sino más bien estamos más cuerdas que de costumbre; pues no hay más que analizar la instantánea que ha compartido la extertuliana de Sálvame para darse cuenta de que ella se ha inspirado (y mucho) en la artista del Bronx. ¡Y si no nos crees, echa un vistazo!

Raquel Bollo, la Jennifer Lopez española que arrasa en Instagram

Por fuerte que parezca, la Bollo ha sabido encontrar la forma perfecta de convertirse en la auténtica Jennifer Lopez española. Su parecido físico no es demasiado obvio y sus profesiones no pueden ser más diferentes. No obstante, hay algo que comparten la estadounidense y la andaluza. Y eso es el estilo. La diseñadora se ha fijado en esta ocasión en la manera de vestir de la cantante de El Anillo y ha replicado uno de sus looks más icónicos. Concretamente, el modelito de Versace que JLo llevó en los Premios Grammy del año 2000 y que marcó un antes y un después en el mundo de la moda.

Se trata de uno de los vestidos más sexys que ha llevado jamás una celebrity sobre la alfombrar roja. Un look firmado por Versace que, con más aberturas que tela y con un estampado tropical muy reconocible, causó sensación. De hecho, fueron tantas las búsquedas que pretendían ver alguna foto de su atuendo en Google que los trabajadores del buscador vieron clara la necesidad de crear un apartado único para ver imágenes. Así, y gracias a Jennifer López, surgió Google Imágenes.

Sin lugar a dudas, ese vestido fue un hito fashionista a nivel internacional pero estamos convencidas de que el homenaje que Raquel Bollo ha querido hacer a la actriz de Estafadoras de Wall Street marcará un antes y un después en el mundo del corazón (y de la moda) a nivel nacional. ¿Acaso no es lo más ver a la colaboradora española derrochar tanta sensualidad en body y túnica? A nosotras, sinceramente, nos ha fascinado.