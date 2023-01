No lo podemos evitar, nos encanta la noche de Fin de Año. En ocasiones como esta, las presentadoras patrias escogen sus mejores looks de gala… o esa es la intención, porque a veces no son del agrado del todo el mundo. Hay elecciones de estilo que han pasado a la historia por ser los menos acertados de la noche. Y otros que, sin llegar a ese punto, jamás podremos olvidar.

Cristina Pedroche, Cristina Pardo, Ana Obregón, Mariló Montero, Silvia Jato o Anne Igartiburu, han sido algunas de las mujeres encargadas de ‘dar las uvas’ en los diferentes canales de Televisión y redes sociales. Tenemos sus looks y la opinión de los lectores de SEMANA. Porque sí, este año te hemos recopilado la lista de las ‘PEORES’ vestida de ‘Las Campanadas’. Sigue bajando, y disfruta.

¿Quién ha sido la peor vestida de ‘Las Campanadas’? Conoce la opinión de los lectores de SEMANA

Después de un año de espera, volvió la noche más especial. Con un desfile desbordante de las presentadoras estrella de nuestro país, la Puerta del Sol de Madrid y otras localizaciones de la península, fueron el escenario de la celebración de las últimas ‘Campanadas’. Nuevamente, la moda volvió ha colarse con looks para todos los gustos. Pero, ¿quién fue la ‘PEOR’ vestida la noche? Bajo la atenta mirada de los lectores de SEMANA, los estilismo de las ‘celebs’ fueron analizados. Y… ¡el resultado te va sorprender!

Poniendo en valor el importante trabajo de los diseñadores que participan en la elaboración de los modelitos, el recibimiento del nuevo año siempre nos deja looks de lo más atrevidos y este 2023, no podía ser menos. Los vestidos de gala, largos, larguísimos, siempre han sido los modelos estrellas de la tradicional noche de Fin de Año, pero a lo largo de la historia también ha habido lugar para modelitos originales que han querido salirse del guión y han apostado por estilismos que han despertado muchos comentarios entre el público.

Este año, han habido opciones para todos los gustos. Del traje exprés de Anne Igartiburu al estilismo de Cristina Pedroche con mensaje de paz para el mundo, han sido algunos dos de los diseños elegidos por las presentadoras del momento. Haciendo un repaso por todos, recogemos la opinión de los lectores de SEMANA y te enseñamos los memorables looks de la noche más importante del año.