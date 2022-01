Mar Flores es una de las mujeres más estilosas de nuestro país. Todo lo que se pone (y está al alcance de todos los bolsillos) se agota rápidamente. Aunque habitualmente viste de firmas de lujo, nos fijamos en sus estilismos impecables para poder inspirarnos y convertirnos en la mejor vestida. Ya sea de nuestro grupo de amigas, de la oficina o de la cena con la familia. La cuestión es deslumbrar gracias a prendas que nos sienten como un guante. Si Mar Flores es tu fuente de inspiración, estás de enhorabuena. La firma que regenta, MFM, y de la que es asidua a lucir estilismos, está de rebajas. Sus prendas, básicos atemporales que te ayudarán a conseguir el armario cápsula perfecto, están rebajadas.

La empresaria tiene las prendas de su marca, ‘MFM’, rebajadas hasta el 50%

Aunque la modelo y empresaria comenzó con una pequeña colección de bolsos que enmarcan la personalidad de Mar Flores, poco a poco ha ido incorporando nuevos artículos a su tienda web. Por este motivo, ahora podemos encontrar prendas de todo tipo: blusas, vestidos, total looks… Sin lugar a dudas, un lugar donde encontrar los estilismos perfectos para cualquier ocasión. Además, el precio de estos no son excesivos y si a eso le añades una buena rebaja (de hasta el 50%), el resultado es que están a punto de agotarse. Por este motivo, tienes que fichar las prendas que comprar ahora y que además te podrás poner cuando llegue el buen tiempo.

Y es que la época de rebajas es perfecta tanto como para darnos un caprichito en el que nos hemos fijado a lo largo de la temporada como hacernos con un armario cápsula perfecto. La idea de comprar básicos atemporales en las rebajas es una de las cosas que las que más saben de moda hacen cada temporada. Por este motivo, puedes hacerte con algunos de los artículos que encontrarás en la tienda de Mar Flores y con las que conseguirás crear unos outfits tan impecables como los que ella luce.

Ficha estas prendas ¡y triunfa con el armario de Mar Flores!

Jerséis de rayas, vaqueros de corte mom fit, americanas de cuadros, minis o incluso vestidos vaporosos ideales para las tardes fresquitas de la primavera... ¿Hay alguna de estas prendas que no te convenza? Estamos seguros que no. Pero por si acaso todavía no estás cien por cien segura de estas compras, te mostramos nuestras prendas favoritas con descuento para que veas que no te mentimos cuando te decimos que las compres ahora y las uses hasta los próximos meses. Te mostramos nuestras 7 prendas favoritas. ¡Corre antes de que se agoten!