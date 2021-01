Mar Flores, Amelia Bono o Tamara Falcó… ¿Quién crees que es el personaje fashion el año 2020? ¡Nosotras ya lo hemos decidido!

El año más atípico de nuestras vidas ya ha terminado de manera oficial y, cansadas de echar la vista atrás solo para recordar los momentos más complicados; hemos querido alejar los dramas de nuestras vidas y centrarnos en aquellas pequeños detalles que nos han hecho un poquito más felices este 2020. Por ello, y tal y como hicimos ya en 2019; nos hemos visto en la obligación de seleccionar desde SEMANA al que, sin duda, creemos que es el personaje fashion el 2020.

No ha sido una tarea fácil pues, aunque casi el 25% de los 365 días que dura el año los hemos pasado encerradas en casa, son muchas las famosas que nos han alegrado gracias a sus modelitos a través de la pantalla. Entre ellas, Tamara Falcó, que desde que se convirtiera en la ganadora de Masterchef Celebrity, no ha parado de salir en televisión. O Mar Flores o Carmen Lomana, que mientras nosotras estábamos en pijama y pantuflas, ellas posaban radiantes en su cuentas de Instagram desde el calor de sus hogares. Sin embargo, y tras mucho meditar, la celebrity que nos ha hecho más felices gracias a sus estilo y elegancia en este año tan horrible ha sido Amelia Bono.

Amelia Bono, el personaje fashion del año 2020

La hija de José Bono se ha convertido en este último año en una de las influencers más relevantes de todo Instagram; pasando de estar prácticamente en la sombra a convertirse en una de las reinas de las redes más queridas y aplaudidas por todos. Su bailes nos han alegrado en más de una ocasión, sus consejos beauty nos han ayudado en nuestra rutina de belleza y, sobre todo, sus estilismos, han sido nuestra mejor fuente de inspiración. La joven comenzó a publicar de manera diaria fotos de sus outfits durante el confinamiento y, poco a poco; el número de seguidores fue aumentando y, con él, fueron mejorando sus fotos y sus conjuntos. Cada día nos regalaba un look nuevo y cada look recibía cientos de comentarios de curiosas que deseaban conocer de dónde eran todas y cada una de las prendas que lo conformaban. Algo que solo ocurre a la verdaderas it girls.

Amelia Bono este 2020 nos ha divertido, nos ha animado, nos ha entretenido y, como nadie, nos ha sabido inspirar gracias a su siempre impecable forma de vestir. Ha crecido como influencer; se ha hecho conocer de una forma muy natural; y se ha ganado el título de personaje fashion del año. Es precisamente por ello por lo que queremos hacer un repaso por algunos de sus mejores estilismos de estos meses. ¿Con cuál de ellos te quedas?