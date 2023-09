No podemos negar que estábamos deseando ver a Penélope Cruz vestida de gala una vez más. Sus citas con la moda siempre son imbatibles. Así que en esta aparición la expectación era máxima, y no solo por ella, sino porque asistía junto a otras celebridades como Amanda Seyfried o Chiara Ferragni. Una fiesta a lo grande, celebrada por la firma Lancôme, de la que es una de las embajadoras, que tuvo lugaren el Museo Louvre de París, en el marco de la Semana de la Moda de la capital gala, y donde la actriz española ha impactado completamente con su look. Un estilismo, elegantísimo en negro, que nos recuerda al que llevó en los Premios Goya de este mismo año.

Aunque fueron muchos los rostros que acudieron al 'sarao', la gran aclamada de la noche fue Penélope, con un espectacular vestido negro totalmente bordado de encaje y transparencias. Estamos ante un diseño radiante, que acoge la tendencia de los escotes bardot y una preciosa cola que va del lateral a la parte trasera de la prenda en gasa. Unos pendientes de brillantes, un maquillaje en el que el protagonismo se lo llevaron los labios rojos y ojos ahumados en negro y un elaborado recogido hacían el resto.

Penélope Cruz, imbatible: su impactante look en la fiesta de Lancôme en París

Penélope Cruz, embajadora de la firma, nos ha dejado un impactante look para el recuerdo. Un estilismo de aire español, en la combinación del vestido con el look beauty, con los que ella siempre triunfa sobre la alfombra roja.

Y eso que el nivel estaba alto, porque las invitadas han llevado preciosos estilismos a la altura de una gran noche de fiesta. Una de las mujeres que más nos ha impresionado ha sido la influencer italiana Chiara Ferragni, con un conjunto en color negro compuesto por una falda larga y una americana cropped de Valentino con la que nos dejaba apreció su abdomen firme y liso, un look 'total Black' al que ha añadido una camisa blanca para crear constaste y una corbata. ¡De 10!

Tampoco se ha quedado atrás la actriz Amanda Seyfried. La aparición de la estadounidense fue una de las más laureadas de la noche, además apostó por un vestido de tirantes en color rosa fucsia. Un diseño precioso, de largo midi y con una discreta abertura en la falda. ¿Lo mejor? Los detalles de encaje en la zona del busto.

Pero, si tenemos que elegir, no podemos negar que el estilismo de Penélope ha roto todos los esquemas y sin duda se va a colocar como uno de los mejores de la de la temporada.