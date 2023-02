El cuero es una de nuestras tendencias favoritas y estamos de suerte, porque es de las que nunca pasan de moda. Temporada tras temporada lo hemos visto de todas las formas posibles: en chaquetas, vestidos, faldas e incluso monos o gabardinas. Pero, si tenemos que quedarnos con un favorito, ese es, sin duda, el pantalón de cuero. Los pantalones con efecto piel se han convertido en un básico imprescindible en el armario de toda amante de la moda. Si aún no te has atrevido a hacerte con unos, aquí te vamos a dar motivos suficientes para comenzar a usarlos y te enseñamos cinco que te van a enamorar... ¡Atenta!

Los pantalones de cuero son una prenda que no puede faltar en nuestro armario de invierno. Es un tipo de pantalón súper versátil y además calentito porque casi todos llevan tejido de pelito en su interior (al contrario que los vaqueros que tienen una tela mucho más recia y fría). El problema con este tipo de pantalón es que si superamos cierta edad, podemos pensar que esta tendencia no es para nosotras porque quizá los vemos muy atrevidos, muy rockeros... Pero no es así. De hecho, es el favorito de las influencers de más de cincuenta años como Pilar de Arce, que los combina de forma perfecta siempre.

Pantalón de cuero, un imprescindible en tu armario

Los pantalones de piel tienen miles de posibilidades, todo depende de cómo los combines. Hay muchas formas: con blusas, tops, jerséis, blazers... También dependiendo del resto de complementos del look los podrás llevar tanto para la oficina como para ir a tomar algo con amigas. ¿Nuestra forma favorita? Para ir a la oficina ahora que hace tanto frío, sin duda con jersey oversize, abrigo y botas; para tomar algo con amigas, atrévete a subirte a un taconazo y añádele una blusita con volantes, una blazer y un pendiente vistoso, serás la más estilosa.

Si sigues bajando hasta nuestra galería vas a encontrar cinco versiones diferentes de este tipo de pantalón que seguro que te van a a encantar. Hemos pensado en todo para dar con el que te resulte perfecto para ti. Echa un vistazo y atrévete ya a hacerte con unos... ¡No te los vas a quitar!