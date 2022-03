Rocío Osorno tiene pasión por la moda, y sus outfits son lo más, la hemos visto llevar desde conjuntos de Zara rebajados hasta estilismos de altos vuelos con los que coincide con la mismísima Dua Lipa. La influencer se ha ido a hacer turismo a Egipto, y no parece que haya improvisado con sus looks, más bien diríamos que llevaba en su maleta todo organizado desde España. Hay de todo, vestidos con estampados geométricos para pasear por la rivera del Nilo y pantalones cargo y botas cómodas para adentrarse en el templo de Abu Simbel. La diseñadora pasa de un look al más puro estilo Indiana Jones a Rachel Weisz en La Momia, y nos encanta.

Rocío Osorno ha mostrado sus outfits en parajes icónicos de Egipto

El look más socorrido para un viaje de altas temperaturas es, sin duda, el que nos muestra Rocío; una camiseta blanca de tirantes ajustada y metida por dentro de unos pantalones cargo plagados de bolsillos para llenarlos de souvenirs, de color verde camuflaje. Además unas buenas botas con las que no se note el calor al pisar en las ardientes arenas de la llanura de Giza. Un sombrero de paja o un gorro de pescador es exactamente lo que necesitamos para protegernos del sol; además, no pueden faltar unas gafas de sol.

Rocío también ha optado por una blusa blanca encima de los pantalones cargo; un look que ha rematado con un chaleco de estilo safari con bolsillos en tono beige que le sienta genial, está muy metida en el papel de exploradora y de egiptóloga.

Dejando a un lado los outfits más casual de la influencer, analizamos los otros dos looks más formales y elegantes. El primero es un vestido blanco midi de tirantes y escote halter con tejido punteado geométrico, que viene genial para la transpiración en esas temperaturas, de la marca Sandro París; está completamente agotado, pero podemos sustituirlo por cualquier otro de las mismas características.

El estilo boho chis está causando furor en nuestras celebrities

El look estrella de todo el viaje fue el que Rocío mostró cerca Del Río Nilo, un vestido con estampado floral, explotando la tendencia de la temporada, el cut out. El vestido tenía unas aberturas en la cintura y un detalle circular en el centro del cuerpo que unía la parte superior con la falda; un vestido muy original de estilo boho chic y que pertenece a la marca Antibatik. A este vestido le sumó una chaqueta en color tierra, con flecos de ante superpuesta; un mini bolso de mimbre y cuero que combinaba a la perfección con el resto del outfit. Además, para los pies optó por unas sandalias de tiras de cuero en el mismo color que el cierre del bolso, no se le escapa ni un detalle.

Nos encantan los estilismos de Rocío Osorno y queremos ver mucho más. ¿Cuál será el próximo destino de la influencer? No lo sabemos, esperemos que aunque se quede en su casa siga mostrando sus looks.