Con la llegada del clima veraniego es normal ver a las famosas comenzando a disfrutar de su destinos playeros favoritos, que, además, nos da la posibilidad de verlas en traje de baño junto a paisajes, casi siempre, idílicos. La última ha sido Naty Abascal en una escapada en Porto Cervo, una localidad de Italia situada en el norte de Cerdeña. Allí, la exmodelo ha aprovechado para dejar constancia de la increíble figura de la que presume a sus 80 espléndidos años y presumir de un moreno caribeño que ha desatado toda nuestra envidia (sana). Naty ha elegido un look para ir a la piscina que destaca por ser sofisticado y con un punto 'trendy' que nos encanta. ¡Vamos a analizarlo!

Con visera y un bañador: el combo de Naty Abascal para arrasar en la piscina

¿Acaso hay un combo más favorecedor que el último look para ir a la piscina de Naty Abascal? Nosotras pensamos que no. A pesar de ser un estilismo minimalista, es imposible no posicionarlo como uno de los más 'fashionistas' para un día de sol y playa.

La sevillana combina a la perfección su bañador de Giorgio Armani, en color azul noche con una visera de rafia que le da una estética más rompedora y un poco deportiva. Eso sí, el golpe de efecto reside en contrarrestar este atuendo con tres complementos: un bolso de tela, un abanico y una toalla, también, de la firma de lujo italiana.

La clave de su éxito está en escoger la misma gama cromática y combinar con éxito el bañador con accesorios a juego. En fin, aderezos que, terminan convirtiendo a la socialité en una de las mujeres con más estilo de todos los tiempos.

El bañador: con monograma en tejido jacquard

El bañador que Naty ha elegido también se puede llevar como body para crear un look de verano perfecto. Lo mejor es su versatilidad que, más allá del uso para la playa o la piscina, nos permite llevarlo con faldas, pantalones cortos, bermudas e incluso con pantalones de tipo traje, y quedan de lujo.

El suyo tiene un precio de 580 euros. Como te decíamos, es de Giorgio Armani y está elaborado en tejido jacquard con el logotipo de la firma decorando toda la pieza. Un modelo perfecto para completar looks de espíritu informal y festivo. ¿Lo que más nos gusta? Su escote en 'V' para realzar el pecho.