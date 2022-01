Naty Abascal, a sus 78 años, es sin duda una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de nuestro país. Y es que con el paso de los años la consultora de moda ha sabido adaptar su estilo a las tendencias que llegan temporada tras temporada sin perder ese toque personal, tan bohemio y chic, que la caracteriza en todos sus looks.

La icónica modelo de los años 70 tiene un sentido de la moda indiscutible y es la reina del ‘mix & match’ y de la explosión de color. Es por ello que no le perdemos la pista en eventos, fiestas y cualquier photocall que se precie. Aunque también nos encanta analizar las prendas que integra en su rutina diaria, de la que nos hace partícipes a través de su cuenta de Instagram. ¿Su último estreno? Un abrigo de Zara que nos ha vuelto completamente locas y que ya queremos tener en nuestro armario.

Naty Abascal estrena el abrigo más original y estiloso de Zara

El vestidor de la socialité es uno de los más envidiados del mundo. ¿El motivo? Además de bolsos y zapatos de las firmas más prestigiosas, cuenta con prendas únicas y llenas de historia que solo unas pocas afortunadas pueden lucir hoy en día. Pero ojo, porque no solo el lujo está presente en su armario, la estilista tampoco tiene ningún problema en recurrir a tiendas low cost, y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Naty Abascal ha estrenado un abrigo tipo capa de Zara que ya promete agotar existencias.

Está confeccionado con tejido en mezcla de lana, tiene puños en jacquard resaltados con cinta de raso y, sobre todo, cuenta con un estampado de lo más original que estamos seguras que hará que quieras ir corriendo a por él. Pero… todo no iban a ser bueno. El abrigo en cuestión es una edición limitada y, como tal, es bastante caro. Su precio asciende a 399 euros (y no, no está de rebajas).

Botines track de Aquazzura y bolso bandolera de Chanel para completar el look

La reina de la elegancia hace de la explosión cromática su mejor aliada. Y por eso este abrigo se ha convertido en su nuevo favorito. Naty Abascal lo ha combinado con una maxi bufanda fucsia (uno de los colores que más están arrasando las últimas semanas), pantalones pitillos negros, bolso bandolera de Chanel y unos botines track de la firma

Aquazzura que cuestan ni más ni menos que 650 euros. ¡Perfecta para cualquier plan informal del día a día!

El codiciado abrigo de Zara está disponible en su página web en dos tallas: XS-S y M-L. Pero si te gusta date prisa, porque planea agotar existencias en muy pocos días. ¿Quieres verlo ya? ¡Sigue bajando!