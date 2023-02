Si el 2022 se cerraba teñido de rosa fucsia y marrón chocolate, el 2023 ha empezado con dos tonos que no dejaremos de ver hasta bien entrada la primavera. El azul cobalto y los tonos neón han vuelto con más fuerza que nunca, es la oportunidad perfecta para ir deshaciéndonos de los total black looks que imperan en invierno para abrazar los nuevos tonos vibrantes que ya están reinando en las últimas colecciones de moda. Marta Sánchez ha estrenado su abrigo en color azul cobalto para pasar el domingo de paseo y haciendo unas compras. Lo mejor es que lo ha llevado con un "lookazo" que queremos analizar detenidamente. Ficha nuestros tips para combinar este precioso tono de azul y no te pierdas un detalle del estilismo de la cantante a continuación.

Lo sabemos, estáis hartas de llevar gabardinas de cuero negro, de colores oscuros y apagados con los que solo emitimos un halo de tristeza y aburrimiento. En cuanto empiezan a despuntar los primeros rayos de sol, los colores más llamativos de nuestro armario comienzan a pedir a gritos que los incluyas en un look. Como dijimos unas líneas más arriba, el azul cobalto se ha convertido en una de las apuestas en color de la nueva temporada. La cantante ha sabido combinar este precioso tono con un outfit casual, pero muy chic. ¿Con qué lo ha conjuntado? Te lo contamos.

Los botines negros de suela track más versátiles

En primer lugar, la madrileña se ha puesto en la parte superior una camiseta negra plana, muy básica, metida por su pantalón, también de última tendencia. ¿Qué tienen de especial sus pantalones? Nada que no hayamos adelantado ya, el corte recto, y los pantalones crop o pesqueros, son otra de las apuestas del 2023. Este corte es ideal para lucir zapatos y junto con el corte mini flare y las faldas midi, se convertirán en el must have de entretiempo de los próximos meses. ¡Os lo aseguramos!

La prenda estrella del look –y lo decimos sin tener pensarlo ni un momento– fue el abrigo. Esta preciosa prenda diseñada por Paul Smith tenía un corte tres cuartos, una botonadura frontal doble y unas grandes solapas súper elegantes. El corte de este tipo de abrigos nunca pasa de moda, aunque prendas puntuales pueden incorporar solapas XXL o corte gabardina en el pecho, un trend que estamos viendo mucho en abrigos. El color sienta genial y a las rubias, más todavía.

Para sus pies, Marta optó por unos botines negros de suela track con punta redonda y cremallera en el lateral que combinaban con el jersey y que fueron un completo acierto. Por poner un pero, diremos que la ultimísima tendencia en calzado son los botines –muchos de ellos planos– con punta cuadrada o súper angulosa, aunque los de Marta encajaban mejor con su look casual.

Marta Sánchez ha combinado su abrigo azul cobalto con un increíble bolso de Hermès

Si no llega a ser por el llamativo color del abrigo, probablemente le hubiéramos dado el título de "prenda estrella" al bolso de Marta. Este precioso (y preciado) complemento es uno de los modelos más buscados de la firma Hermès. El bolso Kelly en color camel tiene una gran lista de espera para las que quieren hacerse con uno. La cantante ha sabido como integrar el camel del bolso con este azul cobalto tan trendy y ha triunfado. Las joyas que llevó, venían firmadas por Vidda Jewellery.