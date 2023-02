Los vestidos de Sophie et Voilà que podría llevar Tamara Falcó en su boda

Sophie et Voilà es la firma que se encargará de diseñar el vestido de de novia Tamara Falcó. Así es el estilo de esta marca de Bilbao, especialista en trajes de novia e invitadas

Por fin ya se ha desvelado uno de los grandes secretos de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que se ha tenido que retrasar unas semanas para finalmente celebrarse el próximo 8 de julio en la finca El Rincón. Mucho se había especulado sobre qué firma iba a vestir a una de las mujeres más elegantes de nuestro país y más admiradas por su estilo en el día más importante de su vida. Pues no será una de las grandes casas de moda internacionales, porque la marquesa de Griñón ha barrido para casa y ha confiado en Sophie et Voilà, una firma de Bilbao especializada en novias e invitadas que nació en 2010.

La firma del vestido de novia de Tamara Falcó

Sofía Arribas, arquitecta de formación creó esta firma, a la que en 2015 se unió la empresaria Saioa Goiti. Este será, sin duda, el encargo que más expectación va a levantar y que será analizado al detalle, pero Tamara confía totalmente en ellas y la única premisa que les ha dado para su diseño es: "Quiero ser yo".

La firma no es una desconocida para las famosas de nuestro país. Además de vestir a la propia Tamara en otras ocasiones, también hemos visto cómo lucían sus diseños otras jóvenes aristócratas como Sofía Palazuelo y Isabelle Junot. Tanto para sus vestidos de novia como para los de invitadas, adaptan las tendencias al estilo de la protagonista, lo que hace cada uno de sus diseños muy especiales.

Compromiso con el planeta

La firma tiene muy clara su filosofía y su compromiso con el medio ambiente: "Utilizar materiales sostenibles como tejidos reciclados para las colecciones o enviar nuestras piezas con un packaging reciclado es algo habitual en nuestra empresa, igual que los es el trabajar sin stock, fabricando solo made to order, sin generar residuos ni piezas sobrantes. Cada pieza se elabora exclusivamente para su dueña: eso es lujo y es, al mismo tiempo, la verdadera ecología. Todo el equipo de Sophie et Voilà está formado por mujeres que trabajamos en nuestras instalaciones de Bilbao (España) en las que se diseña, se gestiona y se elabora cada producción, evitando transportes de materiales innecesarios y contaminantes. Estar junto a las mujeres significa cuidarlas, pero también significa cuidar del planeta en el que viven", aseguran.

Como es lógico no hay ninguna pista sobre el vestido que lucirá Tamara. No sabemos si tendrá como referencia a su madre, Isabel Preysler, siempre un ejemplo en su vida, pero hasta que se desvele el gran secreto te mostramos los vestidos de novia de Sophie et Voilà que podría llevar Tamara.