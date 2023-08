Nunca pasa desapercibida en ninguno de los eventos en los que aparece, donde siempre arrasa tanto por sus estilismos como por su belleza natural. Pero como la propia Rosanna Zanetti nos recalca, parte de su buen aspecto está en su felicidad, y es que si uno no cuida las relaciones personales que hay en una vida jamás se podrá sentirse bien, y ella, como podemos comprobar, está pletórica.

Aunque la venezolana no tiene mucho tiempo para ella entre el cuidado de sus dos hijos, Mateo y Bianca; y su trabajo como modelo y diseñadora, también saca momentos para el ocio. Entre sus pasatiempos favoritos está la música, Rosanna adora ir de conciertos y más desde que comenzó su relación el cantante David Bisbal. De hecho, no se pierde ni un concierto y un año más no ha faltado a su cita con el Festival Starlite. Una ocasión perfecta donde nos volvió a demostrar su buen gusto a la hora de vestir.

Rosanna Zanetti, con el conjunto hippie-chic más favorecedor

El estilo bohemio nunca pasa de moda y con el nuevo estilismo de Rosanna Zanetti querrás entregarte de lleno en él. Fiel, la venezolana volvió a elegir un look muy chic y muy favorecedor estampado con flores, varios tonos y con el negro como tono principal (los colores ideales para resaltar el bronceado).

Un diseño de dos piezas de Charo Ruiz, una de las diseñadoras españolas que más arrasa entre las famosas, que encaja perfectamente con la personalidad de la modelo. Un look muy hippie formado por una blusa de diseño corto, cuello cuadrado y manga farol; y una falda de largo midi que es perfecta para el clima actual que está teniendo en la Costa del Sol. La mala noticia es que ya no está a la venta.

El estilismo de Rosanna estaba formado por una blusa de estilo romántico y con un toque boho chic que nos gusta especialmente por lo bien que sienta a cualquier edad. Aunque lo que más nos ha enamorado es la falda de largo midi con detalles de bordados que resaltan la pieza. Ella ha combinado este conjunto con un bolso blanco y unas sandalias negras de tacón alto, dos complementos que funcionan a la perfección con piezas de este estilo.