Las lentejuelas son, sin duda, uno de los elementos clave de nuestros looks más festivos y esta Navidad, mennos que nunca, debemos olvidarnos de ellas.

Como cada año, cuando termina Halloween, las tiendas retiran las calabazas y los esqueletos de sus escaparates para empezar a colocar las luces y árboles de Navidad. Así ocurría el año pasado y así está sucediendo este 2020. Ha pasado ya un mes desde que la noche más terrorífica del año tuviera lugar y ahora, con menor temperatura y más ganas de vacaciones que nunca, todos los comercios han comenzado a decorar todo a su paso con guirnaldas y grandes abetos nevados. Y es que, aunque el año esté siendo atípico, el espíritu festivo no debe perderse; pues nos da ganas de vivir, de seguir adelante. La decoración de las calles y los establecimientos nos puede sacar alguna que otra sonrisa y es por ello por lo que debemos mantener la tradición ahora más que nunca. Al igual que ocurre con los pinos y las luces navideñas, la moda también sufre una transformación en este mes tan especial, Del terciopelo negro y los disfraces más escalofriantes pasamos al dorado, al plateado y a las lentejuelas. Y es que, sin duda, el brilli brilli es el claro protagonista de nuestros looks en los días previos a la Navidad.

Lentejuelas y glamour, terapia festiva para el fin de año más complicado

El brillo es sinónimo de juerga, de pasarlo bien. Y es precisamente por ello por lo que este año debemos abusar de él. Las lentejuelas deben convertirse en las invitadas perfectas para nuestros looks más festivos; para así cerrar el capítulo tan duro que ha sido 2020 y dar la bienvenida a 2021 con nuestras mejores gales. Son muchas las famosas que ya han sacado sus brillos para adelantarse a esto. Algo que no puede parecernos mejor idea. Una de ellas ha sido Nieves Álvarez; que ha elegido una maravillosa chaqueta repleta de lentejuelas de Avellaneda, demostrado que es el momento perfecto para lucir este tipo deslumbrantes prendas y dejar a todos con la boca abierta.

¿Por qué no incorporar las lentejuelas a nuestros looks del día a día? ¿Por qué no usarla en nuestras cenas más elegantes? Adelantemos la alegría navideña, sacando de nuestro armario las prendas más festivas. Si no tienes (que nos extrañaría mucho), aquí te mostramos ocho prendas de lentejuelas que te salvarán el año en tan solo un mes. Úsalas en cenas de empresa, Nochevieja, reunión de viejos antiguos o incluso para ir un día al trabajo. ¿Por qué no?