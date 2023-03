Las 10 cuñas más cómodas y que son tendencia este 2023

Absolutamente todas las primaveras nos subimos a unas buenas cuñas de esparto. Este calzado se adapta temporada tras temporada a las tendencias emergentes. Si ese año se lleva el brillo, la banda de las cuñas irá forrada de glitter, si está en alza el satén, este tejido se insertará de alguna manera en los diseños. Las firmas de esparteñas se las apañan cada año para ir incorporando a sus cuñas los motivos que más se llevan, pero ¿cuáles serán las cuñas más a la moda de 2023? Te contamos todos los detalles a continuación.

Las fanáticas de este calzado sabrán bien que es probablemente el tacón más cómodo y versátil que se puede llevar en la temporada estival. Es muy fácil de incorporar a cualquier look y si te haces con unas en un color básico como el beige, el negro y el blanco, podrás usarlas de año en año. Suelen ser muy económicas, por lo que si se desgastan o se rompen, no nos supone un esfuerzo reponerlas, sientan de maravilla y hay un diseño disponible para cada estilo. Este año hemos visto despuntar el acabado metalizado en pantalones, chaquetas y zapatos, por supuesto, las cuñas no iban a quedarse atrás. Así que si estás buscando unas nuevas esparteñas, las bandas metalizadas en colores como el dorado, el plateado o el rosa están muy de moda.

Colores pastel, metalizado y vinilo: las claves de las cuñas más cómodas de 2023

Los colores muy vivos como el rojo vibrante, el naranja y el amarillo serán los más buscados en esparteñas de este año. No obstante los colores pastel como el azul bebé, el rosa chicle o el lila se están vendiendo como churros entre las zapaterías especializadas en este calzado. El tejido vaquero tanto en la plataforma como en el empeine es la apuesta más valiente de las últimas colecciones de moda y arrasará entre las más jóvenes pero hay una que todavía le superará en ventas. El vinilo transparente o con acabado acharolado es, sin ninguna duda, el material que han incorporado a las cuñas este 2023 y no deja de cosechas éxitos. Firmas de altos vuelos como Roger Vivier, Valentino Garavanni, Christian Louboutin o Aquazzura ya han incorporado el PVC en sus últimas propuestas y las esparteñas no han tardado en hacerse eco de la tendencia.

¿Quieres descubrir más tendencias? Desliza para conocer las cuñas más cómodas y bonitas de 2023 en la galería.