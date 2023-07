Tienes una boda o un evento especial este verano y no sabes qué ponerte. Esta preocupación la hemos tenido todas en alguna ocasión si tenemos que vestirnos de invitada, y más si las fiestas y las bodas de verano se te acumulan y hay que reducir el presupuesto sin perder un ápice de elegancia. Por suerte, Soraya nos ha descubierto un vestido 'low cost' con un diseño perfecto que nos sirve de mucha inspiración.

La cantante ha encontrado en Asos, en su colección de rebajas, un vestido bicolor, en blanco y negro, original, elegante y que solo cuesta 15,49 euros. Se trata de un diseño largo con el cuerpo en color negro y el cuello de estilo halter, y la falda blanca plisada, aunque, la mala noticia es que actualmente está agotado en la página web de la firma.

No sabemos con qué calzado lo ha llevado la cantante, pero serían muy acertadas unas sandalias de tiras finas con tacón de aguja. Estarás con nosotras en que Soraya está guapísima con este diseño, y se posiciona como uno de los looks más originales que le hemos visto hasta la fecha. Y ya es decir, porque la cantante siempre consigue superarse con sus looks y, esta vez y como siempre, lo ha conseguido de nuevo. Es una preciosidad y, con él, serás el centro de atención allá por donde vayas.

Así de especial es el vestido bicolor de Asos que la cantante Soraya ha agotado

El vestido también tiene la parte de la cintura con peplum, que nos viene muy bien para ocultar la barriguita (en el caso de que la tuviéramos). Además, Soraya Arnelas, con la finalidad de presumir de hombros y claviculas, se ha sumado weet look (o a la tendencia del pelo húmedo que consiste en hacer que el pelo como si estuviera mojado) y ha recogido su pelo corto en una coleta, colocándolo por debajo de la nuca, optando así por un peinado que le estiliza muchísimo.

Lo que más nos gusta de este vestido está en la parte de atrás, y es que tiene un precioso escote en la espalda que hace una forma que estiliza mucho a cualquier forma corporal.

Por otro lado, para completar su look de invitada la Soraya añade una carta de mano de estilismo minimalista en color negro para, así, no robar el protagonismo a la pieza. Y es que no es para menos porque estamos ante una pieza con vigorosas formas que sobresalen de la misma.