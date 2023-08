Si en los 2000 moríamos por los estilismos de calle roqueros de Kate Moss, y luego fue Sienna Miller quien se alzó durante un tiempo con el título de reina del street style, desde hace varias temporadas es Katie Holmes quien nos inspira con sus looks del día a día paseando por las calles de Nueva York. Ella es la mejor demostración de que las estrellas de Hollywood no solo deslumbran en las alfombras rojas, también lo hacen con los estilismos que utilizamos a diario. Y el de la ex de Tom Cruise no puede ser más sencillo y fácil de copiar, y a la vez estilos al cien por cien.

Un sencillo pantalón chandalero, la clásica camisa azul masculina, un bolso al hombro y unas sneakers, nada más ha necesitado Katie Holmes para alzarse con un gran look de sport, aunque hay que analizarlo para descubrir todos los detalles que lo hacen tan especial.

La camisa masculina y las sneakers Samba de Adidas, las claves del look de Katie Holmes

Mientras en nuestro país no dejamos de ver a las famosas en biquinis y bañador para sortear la enésima ola de calor de este verano, Katie Holmes pasea por las calles de Nueva York con un estilismo algo más abrigado. Eso sí, cumple con todas las reglas de la comodidad absoluta, pero con ese toque chic especial que nos gusta ver incluso en los looks más deportivos y desenfadados. La actriz eligió unos pantalones de chándal de algodón blanco roto, con una camisa masculina azul sobre una básica camiseta gris. Sport, pero dándole el punto especial con las camisa. ¿ Y los complementos? Katie también acertó al llevarlo con las zapatillas Adidas Samba en negro, el modelo más buscado del momento, con unos calcetines blancos.

Estas zapatillas se han convertido en el modelo preferido de las que más saben de moda, desde Irene Urdangarin, fan absoluta de estas sneakers, a todas las influencers, las Samba, tanto en blanco como negro, se han convertido en las más deseadas. El problema es que casi siempre están agotadas en la web de la firma y cuando vuelven a salir a la venta se agotan en cuestión de minutos. Así que si quieres hacerte con unas tienes que estar muy, pero que muy atenta. ¿ Su precio? 120 euros.