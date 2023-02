Los Premios BAFTA son siempre una cita señalada en la agenda de la familia real británica. Aunque en 2021 ni el príncipe Guillermo de Inglaterra, ni Kate Middleton se dejaron ver en estos premios de cine a causa de la pandemia, ni al año siguiente por tener otros compromisos, en 2023 todo ha salido a pedir de boca para que pudieran asistir de nuevo a esta gala. Pese a que apenas hace unas horas saltara la noticia de la supuesta infidelidad de Guillermo a Kate con su antigua amiga Rose Hanbury, los duques de Sussex han asistido a este evento, probablemente para callar bocas. Para asistir a la alfombra roja de estos premios, Kate Middleton ha lucido un atuendo espectacular que queremos analizar en detalle. No te pierdas el look de la princesa de Gales a continuación. ¿Su look ha triunfado más que otros años? La respuesta es un absoluto "Sí".

En la mayoría de las apariciones de Kate Middleton en la alfombra roja de los BAFTA ha ido engalanada con vestidos impresionantes del diseñador de moda británico Alexander McQueen. En 2017, la heredera del título de Diana de Gales estrenó un arrebatador vestido con escote Bardot, plagado de flores mini sobre un fondo negro. También apostó por esta gran firma en 2019 con un vestido de escote asimétrico drapeado de un solo tirante, en color blanco y con detalles florales en el hombro con el que se veía deslumbrante.

La princesa de Gales luce de nuevo un diseño de Alexander McQueen

Sin duda, uno de los diseños más llamativos lo lució en 2020, apostando de nuevo por el diseñador de Lewisham. En aquella ocasión, se enfundó en un vestido blanco con gasa translúcida que lucía imponentes detalles dorados y un doble escote, por un lado en forma de corazón drapeado y sobre él la gasa formaba un segundo escote cuadrado muy elegante.

Kate Middleton apuesta por Zara para sus accesorios en los BAFTA

Este año, una vez más apostó por Alexander McQueen. En esta ocasión, la royal pisó fuerte la red carpet ataviada con un increíble vestido blanco de escote asimétrico muy parecido al que lució en el año 2019, pero le quiso dar un toque Old Hollywood con unos guantes negros larguísimos. El vestido lucía de arriba a abajo un drapeado muy trendy que se ajustaba en el talle y daba paso a una gran falda con vuelo. Pero lo que realmente llamó la atención de su estilismo, fue la elección de sus joyas. Sí, sabemos que sus pendientes os suenan mucho. Y es que pertenecen a la última colección de Zara y tienen un precio de 15,95 euros en la página oficial de la marca. Aún están disponibles, pero seguro que no por mucho tiempo.

Desliza para ver el look completo de Kate Middleton en los BAFTA y sus pendientes de Zara en la galería.