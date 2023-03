Los pendientes dorados grandes son una verdadera declaración de estilo que nunca pasará de moda. Su tamaño considerable y su brillo radiante atraen todas las miradas hacia tu rostro y añaden un toque de glamour instantáneo a cualquier look. Son una forma segura de expresar tu personalidad y estilo único. Algunos modelos (como el que os traemos hoy) tienen formas caprichosas que los hacen aún más interesantes. Estos pendientes virales de Mango están inspirados en unos de lujo y todas quieren hacerse con ellos.

En esta ocasión Mango nos ha sorprendido con unos pendientes inspirados ni más ni menos que en unos de la prestigiosa firma de lujo Bottega Veneta. Bottega Veneta es una firma de lujo italiana reconocida por su artesanía excepcional, su diseños sofisticados y su estilo discreto y extremadamente elegante. Los pendientes en los que se ha inspirado Mango siguen la tendencia de los pendientes chunky (dorados y considerablemente grandes) y en esta ocasión con una forma muy especial, en forma de lágrima.

Esta forma podría resultarnos casual, sin embargo, son unos de los pendientes más vendidos de la famosa firma. Y no nos extraña porque los pendientes con esta forma de Bottega Veneta son una verdadera obra de arte para tus orejas. El acabado pulido del oro crea un brillo sutil y elegante que atrae la atención de todos. Su diseño clásico y elegante asegura que nunca pasarán de moda y son la elección perfecta para cualquier evento, tanto formal como para llevar en tu día a día. Sin embargo, su precio es bastante elevado (acorde con lo noble de sus materiales) los pendientes originales de Bottega Veneta se venden por 1.500 euros.

Los pendientes de Mango han tenido tanta popularidad que ya se han agotado en la página web

Los pendientes de Mango, por otro lado, tienen un precio de 12,99 euros y aunque actualmente se encuentran agotados en la pagina web nosotras nos hemos abalanzado a la tienda y los hemos podido encontrar. Así que, si de verdad quieres unos, date prisa porque están volando.

Los pendientes dorados de Mango son una excelente alternativa al diseño original de Bottega Veneta. Están hechos de metal dorado (obviamente no es oro, así que tendrás que tener cuidado con ellos) tienen una forma estilizada de lágrima que atrae las miradas y que quedan estupendos. Además, su tamaño considerable agrega un toque de luz a cualquier atuendo.

La mejor parte de comprarse estos pendientes es su versatilidad. Son la elección perfecta para complementar un conjunto formal o para añadir un toque de brillo a un look casual. Si finalmente no te haces con un par no desesperes pues aquí estamos nosotras, tus amigas de Semana, para recomendarte otros pendientes inspirados en los míticos de Bottega Veneta que podrían gustarte.

Estos pendientes de la firma Singularu están a 14,95 euros. Con una forma orgánica de medio aro, estos pendientes (que se llaman Vera) se adaptan a la forma de tu oreja llenando tus looks de sofisticación. Bañados en oro de 18k, son ideales para combinarlos con tus otros pendientes de oro favoritos. Con una forma similar a los de Bottega Veneta y Mango, sigue con esta tendencia de pendientes dorados muy elegantes.

Si estás buscando una alternativa asequible a los pendientes dorados de Bottega Veneta, los pendientes de Mango o Singularu son una excelente opción. Son una manera fácil y económica de añadir un toque de glamour y elegancia a cualquier modelíto. En definitiva, son una alternativa cercana y asequible que te encantarán (eso sí, tendrás que correr para conseguirlos).