Eugenia Martínez de Irujo, rompedora, recibe a Hillary Clinton enfundada en flores

La duquesa de Montoroha conquistado Sevilla con su deslumbrante presencia en una velada especial que ha tenido como invitada principal a Hillary Clinton. La aristócrata, acompañada de su esposo Narcís Rebollo, ha abierto las puertas del emblemático Palacio de Dueñas para una fiesta privada llena a la que se han sumado numerosas personalidades del mundo del entretenimiento, el arte y la política. Entre ellos, para amenizar el encuentro, han asistido Vanesa Martín, David Bisbal, Los del Río y Pablo López. Sin embargo, el verdadero protagonista de la noche fue el precioso vestido confeccionado por Lorenzo Caprile que lució Eugenia Martínez de Irujo.

Para esta ocasión única, la madre de Tana Rivera deslumbró con un vestido negro diseñado por Lorenzo Caprile, una creación que fusiona la elegancia con la exuberancia floral. El vestido, adornado con flores blancas, rojas y amarillas, deslumbra con una sutil pedrería brillante bordada que destaca la delicadeza y la sofisticación de la pieza. El diseño contaba con cuello a la caja, mangas francesas y una cautivadora abertura lateral. La falda midi revelaba con gracia una de sus piernas y hacía que se viese más alta. Eugenia optó por un estilo que refleja a la perfección su distinción y buen gusto.

Eugenia Martínez de Irujo forrada de flores bordadas gracias a Lorenzo Caprile

Para completar su look, la duquesa lució unas sandalias de tacón con plataforma tiras cruzadas en el empeine y sujeción con maxihebilla en el tobillo. Un calzado que ha llegado a ser prácticamente su sello distintivo y el que más peso tiene en su vestidor. Eugenia rara vez se separa de los tacones XXL, y esta ocasión no fue la excepción. Las sandalias añadieron un toque de altura y de glamour, y dieron lugar a un estilismo impecable y muy equilibrado.

El vestido de Lorenzo Caprile, más que una creación, parece una manifestación del profundo conocimiento que el diseñador tiene sobre el estilo de Eugenia Martínez de Irujo. La fusión de elementos florales, colores vibrantes, y un toque boho chic y hippie se entrelazan de manera magistral en esta pieza única. Caprile ha capturado la esencia distintiva de Eugenia, creando una obra maestra que realzaba su belleza natural y refleja su conexión innata con la moda.

Como toque final y distintivo, Eugenia Martínez de Irujo remató su look excepcional con unos pendientes sencillos de su propia colaboración como diseñadora de joyas para la prestigiosa firma Tous. Los pendientes, de tipo aro con un brillante incrustado sobre una pequeña moneda colgante, eran discretos pues el look lo merecía. El vestido ya tenía demasiados elementos como para recargar el look con complementos innecesarios.

El maquillaje de Eugenia a juego con el vestido

El impecable maquillaje de Eugenia Martínez de Irujo encajaba a la perfección con su vestido. La duquesa apostó por una base de maquillaje en acabado mate un poco más oscura a su tono de piel que tiende a ser claro. No obstante, nos hubiera gustado más una base o primer con efecto 'glowy' para dar a la piel ese aspecto hidratado y jugoso tan buscado en los últimos tiempos.

En cuanto a los colores del makeup, optó por una paleta clásica y atemporal, la aristócrata destacó sus labios con un rojo intenso en acabado mate. Además, la elección de una sombra de ojos y un difuminado perfecto en tono negro realzó la mirada de Eugenia. Al smokey eye le siguió un toque de rímel que resaltaba sus pestañas, y un colorete con el que no escatimó. Para acentuar sus pómulos, la duquesa de Montoro decidió usar un blush bastante oscuro que andaba a caballo entre el rosa quemado y el tono básico de un bronzer. De nuevo, ni rastro de iluminador, a Eugenia parece no interesarle el highlighter y, bien aplicado, puede hacer que nuestra piel se vea mucho más sana.

En definitiva, Eugenia Martínez de Irujo ha brillado con luz propia en esta celebración, demostrando una vez más su impecable sentido del estilo y su habilidad para elegir prendas que resalten su elegancia innata. La elección del vestido de Lorenzo Caprile ha sido acertada. La aristócrata ya se ha establecido como referente de la moda y ese título no se lo quita nadie.