Desde que subiera al trono en 2014, el Rey Felipe VI no ha destacado especialmente en cuanto a su estilo, pero en estos últimos años ha despuntado notablemente. En la actualidad, frecuenta mucho el uso informal, sin traje y con zapatillas. Tanto es así, que la revista británica Tatler incluyó el pasado noviembre a nuestro soberano en la lista de los siete «príncipes» mejor vestidos de Europa, ocupando el sexto puesto

Un rey con estilo

Don Felipe siempre se ha caracterizado por llevar un look muy protocolario y formal, pero también es habitual verle cambiar sus trajes de sastrería por guayaberas, camisas desenfadadas, pantalones o chaquetas de sport en tonos claros. No obstante, para calzar, frecuenta mucho el uso de zapatillas. De hecho, ya hemos visto al monarca lucir en múltiples ocasiones varios modelos de sneakers, entre ellas las de la firma mallorquina Yuccs. Este calzado “made in Spain” se ha colado en su armario para quedarse y ya forma parte de sus looks más casual, conquistado de igual manera a la infanta Sofía.

“Desde Zarzuela compraron varios pares, pero nosotros no lo sabíamos, incluso compraron la nueva reposición, esperando más de un mes para recibir su pedido. Para nosotros ha sido un hito muy importante, que valoramos como una consecuencia del trabajo que hemos hecho hasta ahora, por hacer las cosas bien y haber apostado por un producto diferente y con gran valor” cuenta Pablo Mas, fundador de Yuccs, quien fue el primer sorprendido tras ver al rey luciendo sus zapatillas por primera vez.

Apuesta por la marca España

Cada vez que los Reyes tienen oportunidad de lucir un estilismo más informal son objeto de todas las miradas, ya no solo el de la reina Letizia, si no que cada vez el estilo del rey cobra más importancia. De hecho, en ese estilo casual del monarca tienen un papel destacado las zapatillas de Yuccs, que han conquistado a la Casa Real por la producción local, la innovación de sus materiales naturales y su comodidad. Todo un ejemplo de que la sostenibilidad, el trabajo bien hecho y la moda van hoy más de la mano que nunca.

Cómo conseguir las zapatillas que usan los “royals”

