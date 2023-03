Esther Doña, espléndida con el look inglés que está de moda

Desde luego Esther Doña pasará la historia por ser la viuda del marqués de Griñón; padre de Tamara Falcó y, también, por su extrema elegancia y buen gusto a la hora de vestir. A lo largo de este año hemos sido testigo del triunfo de sus looks, y casi siempre los hemos recogido en nuestros post de moda por ser ideales y emblemáticos. Hoy nos enseña un modelo de cuadros que nos parece lo más. En clave elegante, se corona como uno de los estampados favoritos por ser práctico, sofisticado y versátil. Y, además, es una apuesta a largo plazo porque su fama lleva reinando el 'street style' más de una temporada.

El estilismo de Esther nos gusta especialmente porque acoge un acento británico de colores y tejidos que son una de las inspiraciones de moda más punteras. Por eso si quieres preparar tus looks de primavera, con la mirada puesta en el último conjunto de la andaluza te vamos a dar todas las claves en las que poder fijarte para salir airosa de cualquier situación. Ademas, tenemos suerte porque sabemos qué firma protagoniza el conjunto al completo. ¿Te animas a descubrirla?

Esther Doña apuesta por la tendencia British con este look híper elegante

Esther tiene el mejor ejemplo para que un look tenga un carácter puramente British y no es otro que arriesgar todo a los estampados. Y, como ves en la imagen, los cuadros son los verdaderos protagonistas de esta tendencia.

En realidad, los estampados de cuadros siempre se llevan así que no necesitamos quebrarnos mucho la cabeza para encontrar un conjunto como el suyo. Ella mezcla dos prints y juega con diferentes variaciones. Por un lado el estampado príncipe de gales en la blazer que combina cuadros grandes delimitados por un diseño que se conoce como 'milrayas', con cuadros más pequeños con estampado pata de gallo. Y por otro lado, el pantalón que se construye con estampado tartán con rayas verticales y horizontales en diferentes tonos. Su traje al completo es de la firma española Mirto, una de sus favoritas.

En cuanto a la gama de colores, los colores tierra son ideales para acogernos a esta tendencia inglesa. El camel es, sin duda, uno de los colores que mejor quedan en cada temporada.

Lleva el traje combinado con unas botas de tacón sensato y punta afilada y un bolso tote pequeño con asa bandolera.

El mejor uniforme para, ¿una cita?

Esther ha elegido este conjunto para pasar una jornada divertida junto a un amigo (especial, o no) en un conocido restaurante de Madrid. La malagueña va rehaciendo su vida, después de conocer que su ex pareja, el juez Pedraz, vuelve a estar enamorado y feliz junto a una joven compañera de profesión, siete meses después de romper su noviazgo y su compromiso matrimonial.

Aunque siempre la vemos muy bien rodeada, asimismo, reconoce que ella, a día de hoy, no está pensando en nuevos amores, pero sí le gustaría enamorarse en un futuro y formar una familia: "Tengo instinto maternal y me gustaría ser madre, pero todavía no se han dado la circunstancias. Si en algún momento sucediera, fenomenal, pero en este momento estoy más centrada en mis temas profesionales", aseguró en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

De momento, la viuda de Carlos Falcó sigue volcada en su faceta profesional y asegura que está ilusionada con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "No sé si estoy invitada, pero me alegro muchísimo por ella", ha dicho.