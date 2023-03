Los zapatos son un complemento fundamental para conseguir un look de matricula de honor. Nada más hay que ver a celebrities como Ana Milán que no salen a la calle sin un buen par de tacones. Como ocurre con las prendas de ropa, y el resto de los complementos, la moda marca lo que se lleva. Este año tenemos una amplio abanico para elegir, dependiendo de tu gusto personal y tu atrevimiento. Porque a la hora de elegir calzado, como en todo, está muy bien seguir las tendencias pero también debes tener muy claro qué es lo que más te favorece y lo que no.

Los zapatos se visten de denim de cara a la próxima temporada de buen tiempo que, por cierto, ya está a la vuelta de la esquina. Toma nota de la propuesta de Mango que ha elegido Ana y ríndete a la moda que arrasó en los 2.000. ¿Te atreves con uno de ellos?

Zapatos vaqueros, la tendencia de los 2000 que Ana Milán hace suya

Este año la estética del los años 2000 está en todas partes. Hemos visto regresar los pantalones de tiro bajo, pero también los de campana. Por supuesto, están de vuelta las faldas denim que ya triunfaron hace años, los bolsos vaqueros y ahora, como era de esperar, hay que presentar atención a los zapatos vaqueros. Este calzado se ha convertido en una constante entre celebridades y expertas en estilo como Ana Milán. La actriz se suma a la corriente a la Y2K con un par de salones de Mango que es capaz de poner el toque final a cualquier estilismo de una forma magistral.

Nos encantan por su diseño, su color, su tacón... por TODO. De hecho ya se dibujan como un imprescindible de la próxima temporada de eventos. Además, como habrás podido comprobar en la imagen, combinar unos zapatos vaqueros es tan fácil como unos jeans. Quedan bien con todo tipo de prendas, especialmente en aquellas en tonos azules y negros y, sobre todo, en estilismos total denim como el que lleva la intérprete.

Tienen la enorme ventaja de quedar de lujo de día y de noche y, aunque el tejido vaquero tiene un aire desenfado, al estar acabados en punta y tener el detalle de los de cristales decorativos en el delantero se convierten en una auténtica joya. Quizá es muy probable que estos salones te recuerden al diseño de la firma de lujo Mach & Mach y tienen un precio que ronda los 1.000 euros. Por suerte, en Mango los puedes encontrar por 49,99 euros.

A continuación te dejamos los mejores zapatos denim de las mejores firmas de moda.