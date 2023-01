Si algún día no te sientes inspirada y tienes una de esas pequeñas crisis de armario en las que no sabes qué ponerte… Siempre podrás recurrir a nuestros ‘post’ sobre moda para buscar inspiración. Al fin de cuentas… ¿Quién no ha dicho alguna vez y hoy no sé qué ponerme? Pues bien nos hemos fijado en el último look de Esther Doña, la viuda de Carlos Falcó, que ha recurrido a un estilismo sencillo y elegante de esos que siempre son un acierto y que nos sacan de apuros cuando más lo necesitamos.

Y es que la malagueña ha ideado un look perfecto a base de unos jeans rectos, una camisa básica y una blazer. Un combo rápido, fácil y seguro para arrasar en estilo. A sus pies, para terminar de coronar el ‘outfit’, unos clásicos botines negros.

Pero lo mejor viene ahora… Si te ha gustado la idea, pero no tienes ninguna de estas piezas en tu guardarropa, te ayudamos a copiarlo con prendas que puedes conseguir fácilmente en Zara.

Esther Doña crea, con prendas básicas, un estilismo perfecto para TODO

La propuesta de Esther Doña nos parece una idea perfecta para ir a la oficina. Pero también queda genial si tienes una cita importante o un evento a la vista. No solo tiene un estilo sobresaliente, sino que su look favorece a todos los cuerpos y queda bien a todas las edades.

La primera regla para construir un fondo de armario elegante es invertir en básicos de calidad. Una de las prendas que NO pueden faltar en tus estilismos son los vaqueros. Olvídate de las tendencias y elige aquellos modelos clásicos que no pasen de moda y puedas usarlos temporada tras temporada.

Otro básico en los que se recomienda invertir son una camisa (que con el jeans ya forman un dúo perfecto). Elige aquellas que sean sencillas y de tejidos de calidad para que no se deformen con los lavados.

No olvides la americana, porque es una pieza clave para dar seriedad y elegancia a cualquier look. Y por último, ficha unos botines negros (en invierno). Es el zapato ideal para la época de frío y comodín que encaja con todo. Pero, eso sí, recuerda que lo más importante es la comodidad, así que elige un par que tenga un tacón sensato. En cuanto a los complementos, Esther añade un cinturón negro de piel que, además de ser una inversión segura, tiene la capacidad de convertir un look en lookazo. Y para alcanzar el 10… ¡No olvides un buen bolso!

Ahora sí, clonamos el look. A continuación.